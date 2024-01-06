У Броварах в одному з будинків знайшли мертвими трьох людей - мер
Київ • УНН
Три людини були знайдені мертвими в будинку в Броварах; причини залишаються невідомими, очікується судово-медична експертиза.
У Броварах на Київщині в одному з будинків знайшли тіла трьох людей. Причини смерті наразі невідомі. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.
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"Ранок почався з трагічної новини. У Броварах в одному з будинків на вулиці Шолом-Алейхема виявлено тіла трьох осіб - чоловіка та двох жінок. На жаль, всі без ознак життя", - повідомив Сапожко у Telegram.
Він зазначив, що на місці події працюють правоохоронці, рятувальники, медики, представники газової служби. Причини трагедії буде встановлено після судово-медичної експертизи.
На оприлюднених ним фото видно також кота, який нерухомо лежить на підлозі у будинку.
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