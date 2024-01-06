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У Броварах в одному з будинків знайшли мертвими трьох людей - мер

У Броварах в одному з будинків знайшли мертвими трьох людей - мер

Київ • УНН

 • 32569 перегляди

Три людини були знайдені мертвими в будинку в Броварах; причини залишаються невідомими, очікується судово-медична експертиза.

У Броварах на Київщині в одному з будинків знайшли тіла трьох людей. Причини смерті наразі невідомі. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.

Деталі

"Ранок почався з трагічної новини. У Броварах в одному з будинків на вулиці Шолом-Алейхема виявлено тіла трьох осіб - чоловіка та двох жінок. На жаль, всі без ознак життя", - повідомив Сапожко у Telegram.

Він зазначив, що на місці події працюють правоохоронці, рятувальники, медики, представники газової служби. Причини трагедії буде встановлено після судово-медичної експертизи.

На оприлюднених ним фото видно також кота, який нерухомо лежить на підлозі у будинку.

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