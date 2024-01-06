В Броварах в одном из домов нашли мертвыми трех человек - мэр

В Броварах Киевской области в одном из домов нашли тела трех человек. Причины смерти пока неизвестны. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Детали

"Утро началось с трагической новости. В Броварах в одном из домов на улице Шолом-Алейхема обнаружены тела трех человек - мужчины и двух женщин. К сожалению, все без признаков жизни", - сообщил Сапожко в Telegram.

Он отметил, что на месте происшествия работают правоохранители, спасатели, медики, представители газовой службы. Причины трагедии будут установлены после судебно-медицинской экспертизы.

На обнародованных им фото видно также кота, который неподвижно лежит на полу в доме.

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