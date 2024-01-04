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На Черкащині Нацполіція викрила підпільний тютюновий цех у колишній військовій частині

На Черкащині Нацполіція викрила підпільний тютюновий цех у колишній військовій частині

Київ • УНН

 • 21500 перегляди

Поліція ліквідувала нелегальну тютюнову фабрику на Черкащині, вилучивши обладнання та 150 000 пачок сигарет на суму 20 мільйонів гривень.

На Черкащині правоохоронці ліквідували цех підпільний тютюновий цех на території колишньої військової частини. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Черкаської області, передає УНН.

Деталі

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції знешкодили діяльність підпільного тютюнового цеху в Черкаській області.

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Зазначається, що місцеві облаштували виробництво на території колишньої військової частини. В одному з приміщень встановили промислову лінію, обладнання для сушіння тютюну та пакування.

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Готову продукцію збували під виглядом вітчизняних та іноземних тютюнових виробників через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в Черкаській, Київській та Вінницькій областях.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України

- резюмували у відомстві.

Доповнення

У Нацполіції розповіли, що виробничі потужності підпільного цеху дозволяли виготовляти понад 50 000 пачок цигарок на добу.

Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність підприємство було облаштоване дизельною підстанцією.

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Також ділки встановили по периметру території камери відеонагляду.

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Правоохоронці розповіли, що під час операції 2 січня вони вилучили промислову лінію для виробництва цигарок, сушильне обладнання, 150 000 пачок цигарок, тару для пакування. Загальна сума вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

Зазначається, що заходи з документування та викриття проводилися спільно з працівниками Управління контролю за підакцизними товарами ДПС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу партію цигарок на Одещині. За результатами перевірки виявлено та вилучено понад 302 тис. пачок цигарок російського виробництва вартістю понад 6 млн грн.

Володимир Омельченко

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