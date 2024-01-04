В Черкасской области Нацполиция разоблачила подпольный табачный цех в бывшей воинской части
Киев • УНН
Полиция ликвидировала нелегальную табачную фабрику в Черкасской области, изъяв оборудование и 150 000 пачек сигарет на сумму 20 миллионов гривен.
В Черкасской области правоохранители ликвидировали подпольный табачный цех на территории бывшей воинской части. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Черкасской области, передает УНН.
Детали
Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции обезвредили деятельность подпольного табачного цеха в Черкасской области.
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Отмечается, что местные обустроили производство на территории бывшей воинской части. В одном из помещений установили промышленную линию, оборудование для сушки табака и упаковки.
Готовую продукцию сбывали под видом отечественных и иностранных табачных производителей через сеть оптовой и розничной торговли в Черкасской, Киевской и Винницкой областях.
Уголовное производство расследуется по статьям 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины
Дополнение
В Нацполиции рассказали, что производственные мощности подпольного цеха позволяли изготавливать более 50 000 пачек сигарет в сутки.
Для маскировки потребления производством значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии на определенную мощность предприятие было оборудовано дизельной подстанцией.
Также дельцы установили по периметру территории камеры видеонаблюдения.
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Правоохранители рассказали, что во время операции 2 января они изъяли промышленную линию для производства сигарет, сушильное оборудование, 150 000 пачек сигарет, тару для упаковки. Общая сумма изъятого достигает 20 миллионов гривен.
Отмечается, что мероприятия по документированию и разоблачению проводились совместно с работниками Управления контроля за подакцизными товарами ГНС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Напомним,
Правоохранители изъяли из незаконного оборота партию сигарет в Одесской области. По результатам проверки выявлено и изъято более 302 тыс. пачек сигарет российского производства стоимостью более 6 млн грн.