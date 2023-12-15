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Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 10:46  •  18495 просмотра

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Волынские пограничники разоблачили контрабандистов, которые изготавливали беспилотники для контрабанды сигарет в ЕС, конфисковав БПЛА и оборудование для их производства. Изъятые беспилотники помогут украинской обороне.

На Волыни пограничники разоблачили контрабандистов, которые производили БпЛА, чтобы переправлять сигареты в страны ЕС. Изъятые дроны будут переданы подразделениям Госпогранслужбы, выполняющих задачи в составе Сил обороны Украины, сообщили в МВД, пишет УНН.

Детали

У фигурантов обнаружили и изъяли мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Самолет" и "Квадрокоптер", тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки, более 2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий, гаджеты, черновые записи

- сообщили в МВД

Также правоохранители разоблачили цех с полным циклом производства беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам.

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Изъятые БпЛА планируют передать подразделениям Госпогранслужбы, выполняющим задачи в составе Сил обороны Украины. Также изучают возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности, в противодействии вражеским войскам.

Напомним

В Одесской области правоохранители пресекли незаконную продажу электронных сигарет и аксессуаров.  В результате проведенных обысков работники Бюро изъяли товар стоимостью 10,3 млн грн.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Прикордонники затримали контрабандистів, які виготовляли дрони для переправки сигарет за кордон
Border guards detain smugglers who made drones to smuggle cigarettes abroad
Новости по теме

Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу

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