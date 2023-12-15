Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу

На Волыни пограничники разоблачили контрабандистов, которые производили БпЛА, чтобы переправлять сигареты в страны ЕС. Изъятые дроны будут переданы подразделениям Госпогранслужбы, выполняющих задачи в составе Сил обороны Украины, сообщили в МВД, пишет УНН.

Детали

У фигурантов обнаружили и изъяли мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Самолет" и "Квадрокоптер", тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки, более 2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий, гаджеты, черновые записи - сообщили в МВД

Также правоохранители разоблачили цех с полным циклом производства беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам.

Изъятые БпЛА планируют передать подразделениям Госпогранслужбы, выполняющим задачи в составе Сил обороны Украины. Также изучают возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности, в противодействии вражеским войскам.

Напомним

В Одесской области правоохранители пресекли незаконную продажу электронных сигарет и аксессуаров. В результате проведенных обысков работники Бюро изъяли товар стоимостью 10,3 млн грн.