Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу
Киев • УНН
Волынские пограничники разоблачили контрабандистов, которые изготавливали беспилотники для контрабанды сигарет в ЕС, конфисковав БПЛА и оборудование для их производства. Изъятые беспилотники помогут украинской обороне.
На Волыни пограничники разоблачили контрабандистов, которые производили БпЛА, чтобы переправлять сигареты в страны ЕС. Изъятые дроны будут переданы подразделениям Госпогранслужбы, выполняющих задачи в составе Сил обороны Украины, сообщили в МВД, пишет УНН.
Детали
У фигурантов обнаружили и изъяли мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Самолет" и "Квадрокоптер", тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки, более 2 тыс. пачек контрафактных табачных изделий, гаджеты, черновые записи
Также правоохранители разоблачили цех с полным циклом производства беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам.
Изъятые БпЛА планируют передать подразделениям Госпогранслужбы, выполняющим задачи в составе Сил обороны Украины. Также изучают возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности, в противодействии вражеским войскам.
Напомним
В Одесской области правоохранители пресекли незаконную продажу электронных сигарет и аксессуаров. В результате проведенных обысков работники Бюро изъяли товар стоимостью 10,3 млн грн.
Пограничники задержали контрабандистов, которые изготавливали дроны для переправки сигарет за границу
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