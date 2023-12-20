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Контрабанда электронных сигарет: и.о. руководителя Черновицкой таможни уволен

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 11:50  •  13576 просмотра

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Исполняющий обязанности начальника Черновицкой таможни был уволен за вероятное содействие контрабанде электронных сигарет на сумму свыше 40 миллионов гривен. К дисциплинарной ответственности привлечены 17 должностных лиц, а также возбуждены уголовные дела.

Исполняющего обязанности обязанностей руководителя Черновицкой таможни, который мог способствовать контрабанде электронных сигарет на общую сумму 40 млн гривен, уволен. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе, пишет УНН.

В августе текущего года была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявлены факты возможной противоправной деятельности руководителя и должностных лиц Черновицкой таможни

- говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Детали

Отмечается, что были установлены факты о содействии должностными лицами ввозу электронных сигарет вне таможенного контроля на общую сумму более 40 млн гривен.

Гостаможслужба инициировала ряд дисциплинарных производств и применила меры дисциплинарного влияния к 17 таможенникам. Руководитель, который в то время исполнял обязанности начальника Черновицкой таможни, уволен с должности.

Также сообщается, что материалы проверки о факте совершения возможного уголовного правонарушения правонарушения были направлены в правоохранительные органы. Двое должностных лиц таможни получили подозрение о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

По данным системы Youcontrol, обязанности руководителя Черновицкой таможни исполняет Юрий Герасимов.

Напомним,

Двум главным государственным инспекторам таможенного поста Черновицкой таможни, которые способствовали незаконному ввозу 168 тысяч электронных сигарет на общую сумму 42 млн гривен, сообщили о подозрении.

Павел Башинский

Павел Башинский

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