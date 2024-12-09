Пассажир пытался захватить самолет и изменить курс из Мексики в США
Киев • УНН
На рейсе Volaris 3041 пассажир напал на стюардессу и попытался проникнуть в кабину пилотов. Экипажу удалось задержать нападавшего, после чего самолет совершил посадку в Гвадалахаре.
Авиакомпания сообщила, что экипажу рейса 3041 удалось задержать пассажира, который напал на стюардессу и попытался проникнуть в кабину до того, как рейс мог быть перенаправлен в Гвадалахару в центральной Мексике.
Передает УНН со ссылкой на CBS News.
Самолет Airbus A320 вылетел в 7.17 утра (по местному времени) из аэропорта Леон в центральной Мексике, направляясь в Тихуану на северо-западе страны.
Вскоре после взлета "неизвестный напал на стюардессу и попытался проникнуть в кабину пилотов, чтобы угнать самолет в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Министерства безопасности США.
Пассажир внутреннего рейса в Мексике пытался перенаправить самолет в США, но его остановил экипаж, сообщила авиакомпания Volaris в социальных сетях в воскресенье.
Volaris заявила, что экипаж рейса 3041 из Эль-Бахо в Тихуану успел задержать пассажира до того, как рейс был перенаправлен в Гвадалахару в центральной Мексике. По прибытии пассажир был передан властям.
Напомним
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