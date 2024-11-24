Самолет российской авиакомпании загорелся во время посадки в аэропорту Анталии
Киев • УНН
В турецком аэропорту Анталии во время посадки самолета Sukhoi Superjet 100 произошел сильный удар, после которого загорелся двигатель. Все пассажиры были эвакуированы.
24 ноября в турецком аэропорту Анталии произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс из Сочи. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Во время посадки на взлетно-посадочную полосу произошел сильный удар, после чего в одном из двигателей возник пожар. Самолет принадлежал российской авиакомпании «Азимут».
Пожар заметили после того, как самолет остановился на полосе.
Пилот и экипаж отреагировали на ситуацию: пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, а турецкие пожарные быстро потушили огонь, охвативший один из двигателей самолета.
По словам пассажиров, во время посадки был ощутим сильный удар, что могло быть следствием контакта левого крыла со взлетно-посадочной полосой.
Как сообщается, это могло вызвать утечку топлива, что, вероятно, стало причиной возгорания.
На борту находилось около 80 пассажиров, и все они были успешно эвакуированы, покидая самолет с багажом в руках. Пока известно, что пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.
В то же время, авиакомпания «Азимут» не предоставила никакой официальной информации или помощи пассажирам, которые были вынуждены покинуть самолет без дальнейшей поддержки.
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