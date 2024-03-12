российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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Приоритетными целями россии в Украине являются президент Владимир Зеленский и руководители украинских спецслужб: на главу военной разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 серьезных покушений, в результате которых погибли украинские разведчики.
После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ
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Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь
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Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов
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Атака дронов на завод в таганроге: в британской разведке оценили последствия
Атака беспилотников на авиаремонтный завод в Таганроге, россия, повредила здания, связанные с авиапарком А-50, продемонстрировав способность Украины наносить удары по стратегически важным объектам, которые в рф считаются безопасными.