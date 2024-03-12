российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

В ивановской области россии в небе над северным аэродромом загорелся самолет. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

СМИ опубликовали видео, снятое у северного аэродрома. На нем видно, как у взлетевшего самолета загорелся двигатель, самолет начал снижаться, а потом пошел на снижение и потерпел крушение в районе леса. Очевидцы сняли клубы черного дыма на месте падения.

По предварительной информации, это был военно-транспортный самолет Ил-76. Дополнительная информация уточняется.

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