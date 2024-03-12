После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  119973 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  112804 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  113759 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105094 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188959 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177736 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173471 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  275934 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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11 марта 2024, 08:40  •  163293 просмотра
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После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

БПЛА атаковали нефтебазу в орле, россия, повредив резервуар с бензином объемом 2000 кубометров и вызвав утечку нефтепродуктов.

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После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Городскому голове Тульчина грозит до 6 лет заключения за земельные махинации на сумму $3 млн, связанные с незаконной передачей в аренду сахарному заводу коммунальной земли.

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За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

Российские войска в очередной раз за день обстреляли Херсон, ранив 42-летнего мужчину.

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Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел Одессы во время визита в город иностранной делегации свидетельствует о неадекватности действий российского лидера владимира путина.

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"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь

Комитет Верховной Рады проголосовал за то, чтобы исключить из законопроекта о мобилизации такие ограничения, как замораживание счетов, банковских карточек, и ограничение вождения автомобиля для тех, кто уклоняется от призыва.

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Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь

Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 млн долларов помощи Украине для противодействия российской агрессии - Белый дом

Белый дом предлагает выделить 482 миллиона долларов на поддержку Украины в бюджете на следующий финансовый год, что поможет восстановить украинскую экономику, укрепить обороноспособность и продвинуть реформы для вступления в ЕС.

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Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 млн долларов помощи Украине для противодействия российской агрессии - Белый дом

Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов

ЕС предложит переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы, но официальные переговоры вряд ли начнутся до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года из-за необходимости достижения согласия между всеми 27 странами-членами ЕС.

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Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов

Атака дронов на завод в таганроге: в британской разведке оценили последствия

Атака беспилотников на авиаремонтный завод в Таганроге, россия, повредила здания, связанные с авиапарком А-50, продемонстрировав способность Украины наносить удары по стратегически важным объектам, которые в рф считаются безопасными.

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Атака дронов на завод в таганроге: в британской разведке оценили последствия

Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара.

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Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Вблизи ТЭС в санкт-петербурге произошел масштабный пожар

Масштабный пожар вспыхнул возле Южной теплоэлектростанции в санкт-петербурге. В рф уверяют, что ситуация контролируемая и возгораний на территории ТЭЦ нет.

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