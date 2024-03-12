После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

Ночью украинские БПЛА атаковали нефтебазу в орле рф и повредили резервуар с бензином объемом 2000 кубометров, произошла утечка нефтепродуктов. Об этом сообщает ASTRA, передает УНН.

Детали

На предприятии АО "Орелнефтепродукт" в результате атаки украинских беспилотников произошла авария, во время которой был поврежден резервуар объемом 2000 кубометров с бензином в количестве 150 тонн, что привело к утечке нефтепродуктов.

Второй беспилотник, как сообщается, привел к повреждению двух производственных зданий на территории предприятия.

Напомним

В ночь на вторник власти сразу семи российских регионов сообщили о атаках дронов. В двух регионах - орловской и нижегородской областях - удары пришлись на нефтяной завод и нефтебазу.