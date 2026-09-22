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Ураган «Поло» усиливается у берегов Мексики и угрожает наводнениями

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Ураган «Поло» с ветром до 270 км/ч усиливается у побережья Мексики. Шторм угрожает наводнениями и оползнями в прибрежных штатах.

Ураган «Поло» усиливается у берегов Мексики и угрожает наводнениями

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), ураган «Поло», который ранее во вторник достиг 5-й категории мощности (наивысшей из возможных), продолжает усиливаться у тихоокеанского побережья Мексики, создавая угрозу опасных для жизни наводнений, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В сообщении NHC отмечается, что, несмотря на близость к суше и ожидаемые сильные ливни, «Поло», вероятно, будет медленно двигаться вдоль побережья в течение ближайших нескольких дней, а затем изменит траекторию, удаляясь от берега.

«Ожидается, что сегодня ночью и в среду шторм повернет на северо-запад и запад-северо-запад, — предупредили в NHC. — Согласно прогнозу, центр „Поло“ будет находиться вблизи побережья юго-западной Мексики в течение следующих нескольких дней, хотя ожидается, что он останется над акваторией океана».

При скорости постоянного ветра, достигающей около 270 км/ч, вероятно дальнейшее усиление шторма в ночь на среду. Также сообщается, что самолет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) — так называемый «охотник за ураганами» — уже направляется к месту стихийного бедствия для изучения «Поло».

«Поло», который NHC классифицирует как «чрезвычайно опасный», в настоящее время находится примерно в 335 км к югу от туристического города Сиуатанехо.

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По прогнозам NHC, осадки в прибрежных штатах Герреро и Мичоакан могут вызвать опасные для жизни наводнения и оползни; менее интенсивные дожди также ожидаются в прибрежных районах штатов Оахака, Колима и Халиско.

Власти Мексики предупредили о сильных ливнях в западных и южных регионах страны, что может привести к выходу рек из берегов.

Частная метеорологическая служба AccuWeather отметила, что воздействие шторма может распространиться на такие туристические центры, как Акапулько и Пуэрто-Вальярта, а южная часть штата Южная Нижняя Калифорния (в частности, район Лос-Кабос) к воскресенью может столкнуться со штормовыми нагонами и сильными порывами ветра.

Впоследствии шторм может сместиться вглубь материка в направлении США, однако на его движение повлияет взаимодействие с тропическим штормом «Одалиc»; это может удержать ураган дальше от берега и ограничить проникновение тропической влаги на юго-запад США.

Ожидается также, что сильные ветры и дожди, вызванные «Поло», достигнут главных портов страны — Ласаро-Карденас и Мансанильо. «Имеющаяся в настоящее время информация свидетельствует о том, что (шторм „Поло“) не выйдет непосредственно на побережье; он пройдет в стороне (...) в частности, мимо штатов Халиско, Колима и Мичоакан. И я призываю всех, кто находится на тихоокеанском побережье, сохранять бдительность», — заявила президент Клаудия Шейнбаум во время своей очередной утренней пресс-конференции.

В 2023 году Акапулько пострадал от разрушительной стихии — урагана «Отис», который считается самым мощным тропическим циклоном, когда-либо обрушивавшимся на тихоокеанское побережье Мексики. По данным Генеральной прокуратуры штата Герреро, шторм, обрушившийся на регион в конце октября, унес жизни по меньшей мере 68 человек, а ущерб от него, по оценкам мексиканских бизнес-ассоциаций, составил около 16 миллиардов долларов.

Антонина Туманова

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