Ураган "Поло" посилюється біля Мексики та загрожує повенями

За даними Національного центру США зі спостереження за ураганами (NHC), ураган "Поло", який раніше у вівторок досяг 5-ї категорії потужності (найвищої з можливих), продовжує посилюватися біля тихоокеанського узбережжя Мексики, створюючи загрозу повеней, небезпечних для життя, передає УНН із посиланням на Reuters.

У повідомленні NHC зазначається, що, попри близькість до суші та очікувані сильні зливи, "Поло", ймовірно, рухатиметься повільно вздовж узбережжя протягом найближчих кількох днів, а потім змінить траєкторію, віддаляючись від берега.

"Очікується, що сьогодні вночі та в середу шторм поверне на північний захід і захід-північний захід, — попередили в NHC. — Згідно з прогнозом, центр "Поло" перебуватиме поблизу узбережжя південно-західної Мексики протягом наступних кількох днів, хоча очікується, що він залишатиметься над акваторією океану".

Зі швидкістю постійного вітру, що сягає близько 270 км/год, ймовірне подальше посилення шторму протягом ночі на середу. Також повідомляється, що літак Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) — так званий "мисливець за ураганами" — вже прямує до місця стихії для дослідження "Поло".

"Поло", який NHC класифікує як "надзвичайно небезпечний", наразі розташований приблизно за 335 км на південь від туристичного міста Сіуатанехо.

В Атлантичному океані цього сезону через Ель-Ніньйо ще не було жодного урагану

За прогнозами NHC, опади в прибережних штатах Герреро та Мічоакані можуть спричинити небезпечні для життя повені та зсуви ґрунту; менш інтенсивні дощі очікуються також у прибережних районах штатів Оахака, Коліма та Халіско.

Влада Мексики попередила про сильні зливи в західних і південних регіонах країни, що може призвести до виходу річок з берегів.

Приватна метеорологічна служба AccuWeather зазначила, що вплив шторму може поширитися на такі туристичні центри, як Акапулько та Пуерто-Вальярта, а південна частина штату Південна Нижня Каліфорнія (зокрема район Лос-Кабос) до неділі може зіткнутися зі штормовими нагонами та сильними поривами вітру.

Згодом шторм може зміститися вглиб материка в напрямку США, однак на його рух вплине взаємодія з тропічним штормом "Одаліс"; це може утримати ураган далі від берега та обмежити проникнення тропічної вологи на південний захід США.

Очікується також, що сильні вітри та дощі, спричинені "Поло", досягнуть головних портів країни — Ласаро-Карденас і Мансанільйо. "Наразі наявна інформація свідчить про те, що (шторм "Поло") не вийде безпосередньо на узбережжя; він пройде осторонь (...) зокрема, повз штати Халіско, Коліма та Мічоакан. І я закликаю всіх, хто перебуває на тихоокеанському узбережжі, зберігати пильність", — заявила президентка Клаудія Шейнбаум під час своєї чергової ранкової пресконференції.

У 2023 році Акапулько постраждало від руйнівної стихії — урагану "Отіс", який вважається найпотужнішим тропічним циклоном, що коли-небудь виходив на тихоокеанське узбережжя Мексики. За даними Генеральної прокуратури штату Герреро, шторм, що обрушився на регіон наприкінці жовтня, забрав життя щонайменше 68 людей, а збитки від нього, за оцінками мексиканських бізнес-асоціацій, сягнули приблизно 16 мільярдів доларів.