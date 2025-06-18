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Ураган "Эрик" сформировался в Тихом океане и направляется к побережью Мексики

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Ураган "Эрик" сформировался в Тихом океане и несет ливни и сильный ветер на побережье Мексики. Ожидается до 51 см осадков в штатах Оахака и Герреро.

Ураган "Эрик" сформировался в Тихом океане и направляется к побережью Мексики

Ураган "Эрик" сформировался в среду в Тихом океане по прогнозу, и ожидается, что он принесет сильный дождь, сильный ветер, штормовой нагон и возможные оползни на южное побережье Мексики, сообщили синоптики, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

До 51 сантиметра осадков может выпасть в мексиканских штатах Оахака и Герреро, с меньшим количеством в штатах Чьяпас, Мичоакан, Колима и Халиско, сообщил в своем сообщении Национальный центр США по ураганам, базирующийся в Майами. Осадки угрожают наводнениями и оползнями, особенно в районах с крутым рельефом.

Шторм категории 1 в среду утром находился примерно в 257 километрах к юго-востоку от Пуэрто-Анхеля в Мексике и имел максимальную устойчивую скорость ветра 121 км/ч. Он двигался на северо-запад со скоростью 11 км/ч.

Ожидается, что "Эрик" достигнет статуса крупного урагана в четверг, на фоне того, как приблизится к побережью Мексики в четверг, где он может выйти на сушу. Крупный ураган определяется как ураган категории 3 или выше и со скоростью ветра 180-210 км/ч.

Прогнозируемая траектория шторма пройдет центром курорта Акапулько, который был разрушен в октябре 2023 года ураганом "Отис", ураганом категории 5, который быстро усилился и застал многих врасплох. По меньшей мере 52 человека погибли в Отисе и 32 пропали без вести тогда после того, как шторм нанес серьезный ущерб почти всем отелям курорта.

Губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо заявила во вторник, что из того шторма были извлечены уроки. Она сказала, что все школы в штате закроются в среду, и сообщила, что 582 приюта готовы принять людей, которые могут эвакуироваться из своих домов.

Предупреждение об урагане действует для Акапулько и Пуэрто-Анхеля. Предупреждение об урагане означает, что в этом районе ожидаются ураганные условия, и подготовка к защите жизни и имущества должна быть завершена в кратчайшие сроки, согласно консультативному сообщению центра ураганов.

Прогнозируется сильное выпадение осадков до 51 сантиметра в некоторых частях Оахаки и Герреро, а в штатах Чьяпас, Мичоакан, Колима и Халиско ожидается выпадение до 20 сантиметров осадков, пишет издание.

США не готовы к сезону ураганов из-за сокращения штата соответствующих служб - СМИ16.05.25, 12:48 • 2292 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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