Ураган "Ерік" сформувався в Тихому океані і прямує до узбережжя Мексики

Ураган "Ерік" сформувався в середу в Тихому океані за прогнозом, і очікується, що він принесе сильний дощ, сильний вітер, штормовий нагін і можливі зсуви на південне узбережжя Мексики, повідомили синоптики, пише УНН з посиланням на AP.

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До 51 сантиметра опадів може випасти в мексиканських штатах Оахака і Герреро, з меншою кількістю в штатах Чьяпас, Мічоакан, Колима і Халіско, повідомив у своєму повідомленні Національний центр США з ураганів, що базується в Маямі. Опади загрожують повенями та зсувами, особливо в районах із крутим рельєфом.

Шторм категорії 1 в середу вранці знаходився приблизно за 257 кілометрів на південний схід від Пуерто-Анхеля в Мексиці і мав максимальну стійку швидкість вітру 121 км/год. Він рухався на північний захід зі швидкістю 11 км/год.

Очікується, що "Ерік" досягне статусу великого урагану у четвер, на тлі того, як наблизиться до узбережжя Мексики у четвер, де він може вийти на сушу. Великий ураган визначається як ураган категорії 3 або вище та зі швидкістю вітру 180-210 км/год.

Прогнозована траєкторія шторму пройде центром курорту Акапулько, який був зруйнований у жовтні 2023 року ураганом "Отіс", ураганом категорії 5, який швидко посилився і застав багатьох зненацька. Щонайменше 52 особи загинули в Отісі і 32 зникли безвісти тоді після того, як шторм завдав серйозних збитків майже всім готелям курорту.

Губернатор штату Герреро Евелін Сальгадо заявила у вівторок, що з того шторму були винесені уроки. Вона сказала, що всі школи в штаті закриються в середу, і повідомила, що 582 притулки готові прийняти людей, які можуть евакуюватись зі своїх будинків.

Попередження про ураган діє для Акапулько та Пуерто-Анхеля. Попередження про ураган означає, що в цьому районі очікуються ураганні умови, і підготовка до захисту життя та майна має бути завершена в найкоротший термін, згідно з консультативним повідомленням центру ураганів.

Прогнозується сильне випадання опадів до 51 сантиметра у деяких частинах Оахакі та Герреро, а в штатах Чьяпас, Мічоакан, Колима та Халіско очікується випадання до 20 сантиметрів опадів, пише видання.

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