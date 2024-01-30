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Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков

Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 01:30  •  17515 просмотра

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Коррида вернулась на арену Мехико спустя 1,5 года на фоне протестов. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые выкрикивали: "Убийцы!".

В Мехико на самой большой арене в мире впервые с 2022 года состоялась коррида. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые выкрикивали: "Убийцы!". Произошло это после того, как Верховный суд Мексики временно отменил решение местного суда о прекращении традиционных боев быков. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас коррида разрешена на большей части территории Мексики. В столице же продолжается активная борьба за ее запрет.

Зоозащитники утверждают, что "эта практика нарушает благосостояние животных и затрагивает права людей на здоровую окружающую среду".

В первой с мая 2022 года корриде участвовали шесть быков. Все они погибли.

Первым тореадором, который вышел на ринг, стал Хоселито Адаме. Зрители приветствовали начало корриды возгласом: "Да здравствует свобода!"

В то же время за несколько часов до начала боев перед ареной собрались около 300 человек, чтобы выразить свой протест. Некоторые активисты кричали "Убийцы!" и "Площадь упадет!" Другие играли на барабанах или стояли с плакатами "Коррида - это садизм".

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Справочно

В мае 2022 года местный суд постановил прекратить корриду на Plaza México, которая является крупнейшей ареной в мире. Однако в декабре 2023 года Верховный суд страны отменил это решение на время рассмотрения дела. Они должны прийти к согласию относительно того, влияют ли бои на благосостояние быков.

26 января одна из местных общественных организаций подала апелляцию для защиты животных, сделав последнюю попытку предотвратить возобновление корриды. Однако времени для ее рассмотрения до проведения корриды не хватило.

Дополнение

В последние годы в Мексике набирают силу группы по защите прав животных. В некоторых штатах, в частности Синалоа, Герреро, Коауила, Кинтана-Роо, и в городе Гвадалахара их деятельность ограничена.

В то же время владельцы ранчо, бизнесмены и болельщики утверждают, что запрет корриды нарушает их права и ставит под угрозу несколько тысяч рабочих мест. По их словам, бои быков приносят Мексике около 400 миллионов долларов в год.

Напомним

В 2018 году в Испании проходили массовые протесты против корриды. Тогда в них приняли участие более 40 тысяч человек. По данным организаторов движения "Бой быков - насилие", в акции участвовали более 40 тысяч человек.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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