Під вигуки "Вбивці": у Мехіко вперше за 1,5 року відбувся бій биків

У Мехіко на найбільшій арені у світі вперше з 2022 року відбулася корида. Вона пройшла на тлі протесту зоозахисників, які вигукували: "Вбивці!". Сталося це після того, як Верховний суд Мексики тимчасово скасував рішення місцевого суду про припинення традиційних боїв биків. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі корида дозволена на більшій частині території Мексики. У столиці ж триває активна боротьба за її заборону.

Зоозахисники стверджують, що "ця практика порушує добробут тварин і зачіпає права людей на здорове навколишнє середовище".

У першій з травня 2022 року кориді брали участь шестеро биків. Усі вони загинули.

Першим тореадором, який вийшов на ринг, став Хоселіто Адаме. Глядачі привітали початок кориди вигуком: "Хай живе свобода!"

Водночас за кілька годин до початку боїв перед ареною зібралися близько 300 людей, щоб висловити свій протест. Деякі активісти кричали "Вбивці!" і "Площа впаде!" Інші грали на барабанах або стояли з плакатами "Корида – це садизм".

Довідково

У травні 2022 року місцевий суд постановив припинити кориду на Plaza México, яка є найбільшою ареною у світі. Однак у грудні 2023 року Верховний суд країни скасував це рішення на час розгляду справи. Вони мають дійти згоди щодо того, чи впливають бої на добробут биків.

26 січня одна з місцевих громадських організацій подала апеляцію для захисту тварин, зробивши останню спробу запобігти відновленню кориди. Однак часу для її розгляду до проведення кориди не вистачило.

Доповнення

Останніми роками в Мексиці набирають силу групи із захисту прав тварин. У деяких штатах, зокрема Сіналоа, Герреро, Коауїла, Кінтана-Роо, і в місті Гвадалахара їхня діяльність обмежена.

Водночас власники ранчо, бізнесмени та вболівальники стверджують, що заборона кориди порушує їхні права і ставить під загрозу кілька тисяч робочих місць. За їхніми словами, бої биків приносять Мексиці близько 400 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо

У 2018 році в Іспанії проходили масові протести проти кориди. Тоді в них взяли участь понад 40 тисяч людей. За даними організаторів руху "Бій биків — насильство", в акції брали участь більше 40 тисяч чоловік.