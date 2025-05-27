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Спелеологи обнаружили в мексиканской пещере Тлайокок артефакты исчезнувшей культуры

Киев • УНН

 • 842 просмотра

В мексиканской пещере Тлайокок обнаружили артефакты культуры тлакотепехуа, исчезнувшей более 500 лет назад. Вероятно, их использовали в ритуалах плодородия.

Спелеологи обнаружили в мексиканской пещере Тлайокок артефакты исчезнувшей культуры

Двое спелеологов в Мексике, исследуя горную пещеру, наткнулись на кучу "мусора", которая оказалась хранилищем артефактов древней исчезнувшей культуры, действовавшей почти 5 веков назад. Об этом сообщает Livescience, передает УНН.

Детали

При более детальном осмотре исследователи обнаружили, что "куча мусора" является тайником артефактов, которые, возможно, использовались в ритуалах для усиления плодородия более 500 лет назад.

Я заглянула внутрь, и мне показалось, что у пещеры есть дальше ход. Чтобы пройти сквозь нее, нужно было задержать дыхание и немного нырнуть. Именно тогда мы обнаружили два кольца вокруг сталагмитов 

- рассказала спелеолог Катя Павлова.

Пещера под названием Тлайокок расположена в мексиканском штате Герреро, на высоте примерно 2380 метров (7800 футов) над уровнем моря. Тлайокок, что на языке коренных народов науатль означает "Пещера барсуков", известна на местном уровне как источник воды и гуано летучих мышей.

В сентябре 2023 года Павлова и местный гид Адриан Белтран Димас решились заглянуть в пещеру. Возможно, они стали одними из первых, кто вошел в нее за пять столетий.

Приблизительно на глубине 150 м в пещере потолок опустился. Двум исследователям пришлось пройти затопленный участок с промежутком всего 15 сантиметров между водой и потолком пещеры.

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Адриан не рискнул продвигаться дальше. Но вода была достаточно глубокой, и я прошла первой, чтобы показать ему, что это не так сложно – сказала Павлова. Оглянувшись, Павлова и Белтран были шокированы, обнаружив 14 артефактов.

Это было очень захватывающе и невероятно! Нам очень повезло 

- сказала Павлова.

Среди артефактов были четыре браслета из ракушек, гигантская украшенная раковина улитки, два целых каменных диска. А также 6 фрагментов диска и кусок карбонизированного дерева. Исследователи связались с Национальным институтом антропологии и истории Мексики, который привлек археологов для восстановления артефактов.

Учитывая расположение браслетов, которые были накинуты на маленькие округлые сталагмиты с "фаллическими коннотациями", археологи предположили, что ритуалы плодородия, вероятно, проводились в пещере Тлайокок, говорится в их заявлении.

Для доиспанских культур пещеры были священными местами, связанными с подземным миром, и считались лоном Земли.

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Три браслета имеют гравированные украшения. S-образный символ, известный как "ксонекуилли", связан с планетой Венера и измерением времени. Тогда как профиль человекоподобной фигуры может представлять бога-творца Кецалькоатля. Ученые датировали артефакты постклассическим периодом мезоамериканской истории, между 950 и 1521 годами нашей эры. Они могли быть сделаны представителями малоизвестной культуры тлакотепехуа, которая населяла этот регион.

Напомним

В Венгрии на потухшем вулкане Сомло археологи обнаружили сокровища возрастом 3400 лет. Исследователи нашли 900 металлических предметов, в частности ювелирные изделия и военные украшения, датируемые поздним бронзовым веком. Находка поможет лучше понять переходный период между поздним бронзовым веком и ранним железным веком.

Лилия Набока

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