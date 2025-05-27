Спелеологи виявили в мексиканській печері Тлайокок артефакти зниклої культури

Двоє спелеологів у Мексиці, досліджуючи гірську печеру, натрапили на купу "сміття", яка виявилася сховищем артефактів давньої зниклої культури, що діяла майже 5 століть тому. Про це повідомляє Livescience, передає УНН.

Деталі

При детальнішому огляді дослідники виявили, що "купа сміття" є схованкою артефактів, які, можливо, використовувалися в ритуалах для посилення родючості понад 500 років тому.

Я зазирнула всередину, і мені здалося, що печера має далі хід. Щоб пройти крізь неї, потрібно було затримати дихання та трохи пірнути. Саме тоді ми виявили два кільця навколо сталагмітів - розповіла спелеолог Катя Павлова.

Печера під назвою Тлайокок розташована в мексиканському штаті Герреро, на висоті приблизно 2380 метрів (7800 футів) над рівнем моря. Тлайокок, що мовою корінних народів науатль означає "Печера борсуків", відома на місцевому рівні як джерело води та гуано кажанів.

У вересні 2023 року Павлова та місцевий гід Адріан Белтран Дімас наважилися зазирнути до печери. Можливо, вони стали одними з вперших, хто увійшов до неї за п'ять століть.

Приблизно на глибині 150 м у печері стеля опустилася. Двом дослідникам довелося пройти затоплену ділянку з проміжком лише 15 сантиметрів між водою та стелею печери.

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Адріан не ризикнув просуватися далі. Але вода була достатньо глибокою, і я пройшла першою, щоб показати йому, що це не так складно – сказала Павлова. Озирнувшись, Павлова та Белтран були шоковані, виявивши 14 артефактів.

Це було дуже захопливо та неймовірно! Нам вельми пощастило - сказала Павлова.

Серед артефактів були чотири браслети з черепашок, гігантська прикрашена раковина равлика, два цілих кам’яних диска. А також 6 фрагментів диска і шматок карбонізованого дерева. Дослідники зв’язалися з Національним інститутом антропології та історії Мексики, який залучив археологів для відновлення артефактів.

З огляду на розташування браслетів, які були накинуті на маленькі округлі сталагміти з "фалічними конотаціями", археологи припустили, що ритуали родючості, ймовірно, проводилися в печері Тлайокок, йдеться в їхній заяві.

Для доіспанських культур печери були священними місцями, пов’язаними з підземним світом, і вважалися лоном Землі.

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Три браслети мають гравіровані прикраси. S-подібний символ, відомий як "ксонекуїллі", пов'язаний з планетою Венера та вимірюванням часу. Тоді як профіль людиноподібної фігури може представляти бога-творця Кецалькоатля. Вчені датували артефакти посткласичним періодом мезоамериканської історії, між 950 і 1521 роками нашої ери. Вони могли бути зроблені представниками маловідомої культури тлакотепехуа, яка населяла цей регіон.

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