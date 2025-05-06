В Угорщині на згаслому вулкані виявили скарби віком 3400 років
Київ • УНН
Археологи знайшли 900 металевих предметів, зокрема ювелірні вироби та військові прикраси, що датуються пізньою бронзовою добою. Знахідка допоможе краще зрозуміти перехідний період між пізньою бронзовою добою та раннім залізним віком.
Археологи виявили в Угорщині на згаслому вулкані Сомло скарби віком близько 3400 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.
Деталі
Зазначається, що знахідка налічує 900 металевих предметів різних часів. Серед них - ювелірні вироби, брошки, декоративні диски, які вважаються військовими прикрасами, та рідкісний наконечник списа альпійського типу.
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Автори вказують, що більшість знахідок датуються пізньою бронзовою добою, між 1400 і 900 рр. до н.
"Цей скарб може дати більш чітке хронологічне розуміння перехідного періоду між пізньою бронзовою добою та раннім залізним віком на цьому місці", - зазначили археологи.
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