В Венгрии на потухшем вулкане обнаружили сокровища возрастом 3400 лет
Киев • УНН
Археологи нашли 900 металлических предметов, в том числе ювелирные изделия и военные украшения, датируемые поздним бронзовым веком. Находка поможет лучше понять переходный период между поздним бронзовым веком и ранним железным веком.
Археологи обнаружили в Венгрии на погасшем вулкане Сомло сокровища возрастом около 3400 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.
Детали
Отмечается, что находка насчитывает 900 металлических предметов разных времен. Среди них - ювелирные изделия, броши, декоративные диски, которые считаются военными украшениями, и редкий наконечник копья альпийского типа.
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Авторы указывают, что большинство находок датируются поздним бронзовым веком, между 1400 и 900 гг. до н.
"Этот клад может дать более четкое хронологическое понимание переходного периода между поздним бронзовым веком и ранним железным веком на этом месте", - отметили археологи.
Напомним
В апреле над Филиппинами поднялся столб пепла на 4 км в результате взрыва вулкана Канлаон. Сейсмическая активность наблюдалась еще с декабря прошлого года, когда был зафиксирован предыдущий взрыв.
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