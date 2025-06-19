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Ураган "Ерік" посилився до "надзвичайно небезпечної" 4-ї категорії на шляху до Мексики

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Південне узбережжя Мексики може зіткнутися з руйнівними вітрами, зливами та штормовим нагоном через наближення урагану "Ерік". Президент закликав до евакуації та припинення діяльності в регіоні.

Ураган "Ерік" посилився до "надзвичайно небезпечної" 4-ї категорії на шляху до Мексики

Південне тихоокеанське узбережжя Мексики готувалося до удару стихії в четвер вранці через наближення урагану "Ерік", якому в четвер вранці надали статус "надзвичайно небезпечного" урагану 4-ї категорії, повідомив Національний центр США зі спостереження за ураганами, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Сильний шторм загрожує викликати руйнівні вітри поблизу місця, де око урагану обрушується на берег, раптові повені та небезпечний штормовий нагін, повідомляють синоптики.

Центр, що базується в Маямі, повідомив, що "Ерік" знаходився приблизно за 110 кілометрів на захід-південний захід від Пуерто-Анхеля у Мексиці і приблизно за 145 кілометрів на південний схід від Пунта-Мальдона. Максимальна постійна швидкість вітру урагану становила 230 км/год, а швидкість руху на північний захід становила 15 км/год. 

У середу ввечері ймовірний шлях "Еріка" змістився на південь, ближче до курортного міста Пуерто-Ескондідо в штаті Оахака, і зосередився на малонаселеній ділянці узбережжя між курортом Оахака та Акапулько на північному заході.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила у відеозверненні в середу ввечері, що вся діяльність у регіоні припинена, і вона закликала людей залишатися у своїх будинках або переїхати до притулку, якщо вони мешкають у низинних районах.

До ночі хвилі обрушилися на еспланаду в Пуерто-Ескондідо, затопивши дерев'яні рибальські човни, витягнуті туди для безпеки. Пляж зник під ударами хвиль, а приплив уже досяг внутрішніх приміщень деяких прибережних ресторанів.

Раніше того ж дня рибалки в Пуерто-Ескондідо витягли свої човни з води перед наближенням шторму. Деякі серфери продовжували кататися на хвилях на пляжі Сікатела, навіть попри червоні прапори, що застерігають людей триматися подалі від води.

Зміна напрямку шторму може стати довгоочікуваним полегшенням для жителів постраждалого в жовтні 2023 року від урагану 5-ї категорії "Отіс" Акапулько, зауважує видання.

Губернатор штату Герреро Евелін Сальгадо повідомила через X, що весь рух в Акапулько та інших пляжних спільнотах буде припинено о 20-й вечора. Школи по всьому штату мали залишатися закритими протягом другого дня в четвер. Порт Акапулько закрився у вівторок увечері.

В Акапулько в середу на вулицях було багато Національної гвардії та поліції, але найпомітнішими були вантажівки національної енергетичної компанії. Бригади працювали над очищенням дренажних каналів та чагарників.

Синоптики повідомили, що "Ерік", як очікується, обрушиться на тихоокеанське узбережжя Мексики сильним дощем, сильним вітром і штормовим нагоном. У мексиканських штатах Оахака та Герреро можуть випасти опади до 40 сантиметрів, а в штатах Чьяпас, Мічоакан, Колима та Халіско їх буде менше, ідеться у повідомленні центру. Опади загрожують повенями та зсувами, особливо в районах із крутим рельєфом.

Попередження про ураган діяло від Акапулько до Пуерто-Анхеля.

Лаура Веласкес, національний координатор цивільної оборони Мексики, сказала, що Ерік, за прогнозами, принесе "проливні" дощі у Герреро, Оахаку та Чьяпас на півдні Мексики. Гірський регіон уздовж узбережжя особливо схильний до зсувів, а численні річки знаходяться під загрозою затоплення.

Подвоївши свою силу за день, "Ерік" пробирався через ідеальне середовище для швидкого посилення, пише видання.

Ураган "Ерік" сформувався в Тихому океані і прямує до узбережжя Мексики18.06.25, 17:23 • 2964 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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