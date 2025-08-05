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Нью-Йорк Таймс

В Индии мощное наводнение смыло деревню с лица земли: шокирующее видео

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

В Индии ливень вызвал внезапное наводнение в деревне Дхарали, округ Уттаркаши. Погибли пять человек, десятки пропали без вести, дома смыты водой.

В Индии мощное наводнение смыло деревню с лица земли: шокирующее видео

В Индии сильный ливень в округе Уттаркаши штата Уттаракханд привел к внезапному наводнению в деревне Дхарали. В результате внезапного наплыва большого количества воды погибли пять человек, десятки остаются пропавшими без вести, пишет УНН со ссылкой на Hindustan Times.

Детали

Ливень, который произошел в водосборной зоне реки Хир Ганга, привел к наводнению, в котором погибло по меньшей мере пять человек, сообщил магистрат округа Уттаркаши Прашант Арья.

Видео инцидента, снятое жителями, показывает моменты, когда стихия вызвала бедствие. На кадрах, снятых с большего ракурса, видно, как паводковые воды, включая обломки и ил, текли по улицам, а дома смывались.

На видео слышны крики жителей, некоторые из них обеспокоены состоянием своих родственников, которые находились дома или в районах, затопленных наводнениями.

Дхарали – это деревня-место остановки для туристов, путешествующих в Ганготри, поэтому здесь есть несколько отелей, ресторанов и мест проживания в семьях. Спасатели работают на месте происшествия, им на помощь мобилизованы военные.

Войска были немедленно мобилизованы и достигли места поражения, чтобы оценить ситуацию и провести спасательные операции. Масштабы ущерба устанавливаются, и обновления будут поступать по мере развертывания ликвидационных операций

- говорится в сообщении армии.

Главный министр Уттаракханда Пушкар Сингх Дхами заявил, что он постоянно поддерживает связь с высокопоставленными чиновниками, добавив, что ситуация тщательно отслеживается.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах пообщался с главным министром Уттаракханда Дхами после ливня.

Туда были направлены три команды ITBP, находящиеся неподалеку, а также четыре команды NDRF, которые вскоре прибудут и начнут спасательные операции

- сказал Шах в сообщении на X.

Дополнение

Три погодные системы в Атлантике могут превратиться в ураганы, направляющиеся в США. Сезон ураганов 2025 года в Атлантике прогнозируется выше нормы из-за высоких температур океана.

Сильные ливни накрыли побережье Сочи и Туапсе, вызвав повреждения инфраструктуры, в частности обвал моста. Власти Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации, открыв пункты временного размещения для пострадавших.

Павел Зинченко

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