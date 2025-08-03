Смерч і підтоплення: на півдні росії введено режим надзвичайної ситуації

Узбережжя сочі, біля туапсе накрили сильні зливи. Влада краснодарського краю рф оголосила режим надзвичайної ситуації. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

На краснодарський регіон росії насунулася серйозна негода. Місцеві жителі бачили смерч біля берегів Сочі, а біля Туапсе через сильні зливи постраждала інфраструктура; зокрема, обвалився міст.

Місцеві чиновники роблять звернення: губернатор краснодарського регіону рф веніамін кондратьєв у себе в ТГ заявив, що у туапсинському окрузі ввели муніципальний режим НС.

У деяких пунктах, за словами чиновника, підтоплено десятки будинків і прибудинкових територій. Тож для жителів постраждалих сел відкрили два пункти тимчасового розміщення.

За даними синоптиків, негода тільки починається.

Зливи, грози, пориви вітру до 22 м/с можуть наздоганяти міста до ранку 4 серпня.