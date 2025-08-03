Смерч і підтоплення: на півдні росії введено режим надзвичайної ситуації
Київ • УНН
Сильні зливи накрили узбережжя сочі та туапсе, спричинивши пошкодження інфраструктури, зокрема обвал мосту. Влада краснодарського краю оголосила режим надзвичайної ситуації, відкривши пункти тимчасового розміщення для постраждалих.
Узбережжя сочі, біля туапсе накрили сильні зливи. Влада краснодарського краю рф оголосила режим надзвичайної ситуації. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
На краснодарський регіон росії насунулася серйозна негода. Місцеві жителі бачили смерч біля берегів Сочі, а біля Туапсе через сильні зливи постраждала інфраструктура; зокрема, обвалився міст.
Місцеві чиновники роблять звернення: губернатор краснодарського регіону рф веніамін кондратьєв у себе в ТГ заявив, що у туапсинському окрузі ввели муніципальний режим НС.
У деяких пунктах, за словами чиновника, підтоплено десятки будинків і прибудинкових територій. Тож для жителів постраждалих сел відкрили два пункти тимчасового розміщення.
За даними синоптиків, негода тільки починається.
Зливи, грози, пориви вітру до 22 м/с можуть наздоганяти міста до ранку 4 серпня.
Нагадаємо
У минулому році УНН передавав, що в рф ціла область йде під воду. 30 000 житлових будинків і дачних ділянок були затоплені в російській оренбурзькій області через сильну повінь.