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Смерч и подтопление: на юге россии введен режим чрезвычайной ситуации

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Сильные ливни накрыли побережье Сочи и Туапсе, вызвав повреждения инфраструктуры, в том числе обвал моста. Власти Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации, открыв пункты временного размещения для пострадавших.

Смерч и подтопление: на юге россии введен режим чрезвычайной ситуации

Побережье Сочи, возле Туапсе накрыли сильные ливни. Власти Краснодарского края РФ объявили режим чрезвычайной ситуации. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

На Краснодарский регион России надвинулась серьезная непогода. Местные жители видели смерч у берегов Сочи, а возле Туапсе из-за сильных ливней пострадала инфраструктура; в частности, обвалился мост.

Местные чиновники делают обращения: губернатор Краснодарского региона РФ Вениамин Кондратьев у себя в ТГ заявил, что в Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС.

В некоторых пунктах, по словам чиновника, подтоплены десятки домов и придомовых территорий. Поэтому для жителей пострадавших сел открыли два пункта временного размещения.

По данным синоптиков, непогода только начинается.

Ливни, грозы, порывы ветра до 22 м/с могут настигать города до утра 4 августа.

- информируют метеорологические службы, пишут росСМИ.

Напомним

В прошлом году УНН передавал, что в РФ целая область уходит под воду. 30 000 жилых домов и дачных участков были затоплены в российской Оренбургской области из-за сильного наводнения.

Игорь Тележников

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