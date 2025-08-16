В Атлантике ураган Эрин усиливается и приближается к Карибскому бассейну

Ураган Эрин набрал силу в пятницу, когда бушевал в Атлантическом океане и надвигался на Карибский бассейн. Он может принести сильные дожди на Виргинские острова и Пуэрто-Рико, пишет УНН со ссылкой на Phys.

Детали

Национальный центр ураганов США (NHC) сообщил, что по состоянию на 00:00 по Гринвичу максимальная устойчивая скорость ветра шторма возросла до 137 километров в час, и он находился примерно в 500 километрах к востоку от северных Подветренных островов, района, включающего Американские и Британские Виргинские острова.

Ожидается, что Эрин, первый ураган атлантического сезона этого года, приведет к сильным дождям с конца пятницы до воскресенья в этих районах, сообщил центр, предупреждая о возможных отдельных и локальных "значительных вспышках и городских наводнениях", а также оползнях или селях. На Ангилье, Сен-Мартене, Сен-Бартельми и других островах действует предупреждение о тропическом шторме.

В течение следующих нескольких дней ожидается стабильное или быстрое усиление, и, по прогнозам, Эрин станет мощным ураганом в течение выходных - сообщила NHC

Учитывалось, что Гаити, Доминиканская Республика и Багамские острова находятся на южном краю прогнозируемого пути.

По прогнозу, шторм может залить острова до 15 сантиметров осадков в изолированных районах.

Ожидается, что волны, вызванные Эрином, повлияют на части Подветренных островов, Виргинских островов и Пуэрто-Рико и "вероятно, вызовут опасные для жизни условия прибоя и отбойных течений", сообщает NHC.

Возможно, ураган повернет на север к концу воскресенья. Хотя метеорологи выразили уверенность, что Эрин будет оставаться далеко от побережья США, они сказали, что шторм все еще может вызвать опасные волны и эрозию в таких местах, как Северная Каролина.

Сезон атлантических ураганов, который длится с июня до конца ноября, как ожидается, будет интенсивнее, чем обычно, прогнозируют американские метеорологи.

В прошлом году несколько мощных штормов нанесли хаос в регионе, в частности ураган "Хелен", который унес жизни более 200 человек на юго-востоке Соединенных Штатов.

В рамках планов президента Дональда Трампа по значительному сокращению размера федеральной бюрократии, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NHC) подверглось сокращению бюджета и увольнениям, что вызвало опасения относительно неточностей в прогнозировании штормов.

По словам ученых, изменение климата, а именно повышение температуры моря, вызванное сжиганием ископаемого топлива, увеличило как вероятность развития более интенсивных штормов, так и их более быструю интенсификацию.

Дополнение

Три погодные системы в Атлантике могут превратиться в ураганы, направляющиеся в США. Сезон ураганов 2025 года в Атлантике прогнозируется выше нормы из-за высоких температур океана.