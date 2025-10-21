Тропічний шторм Мелісса загрожує повенями п'ятьом країнам поблизу Карибського моря
Тропічний шторм Мелісса, 13-й шторм в Атлантиці у 2025 році, загрожує сильними повенями та зсувами на Гаїті, Домініканській Республіці, Ямайці, Пуерто-Рико та Арубі. Швидкість вітру Мелісси сягає 80 км/год, і метеорологи попереджають про небезпечну погоду протягом вихідних.
Тропічний шторм Мелісса, що утворився в Карибському морі, загрожує сильними повенями та зсувами на території Гаїті, Домініканської Республіки, Ямайки, Пуерто-Рико та Аруби. Метеорологи попереджають про небезпечну погоду протягом вихідних. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
У вівторок Національний центр ураганів США повідомив, що швидкість вітру Мелісси сягає 80 км/год, а сам шторм наразі знаходиться за 480 км на південь від Порт-о-Пренса. Гаїті опинилося під загрозою урагану, а на Ямайці оголошено попередження про тропічний шторм.
Окрім небезпеки для цих регіонів, Мелісса може спричинити значні повені та сильні дощі на Арубі, Пуерто-Рико та Домініканській Республіці. Складні погодні умови в західній Атлантиці ускладнюють точне передбачення траєкторії шторму.
Виходячи з цих неоднозначних сигналів, очікується, що тенденція до посилення буде повільною та стабільною, а не швидкою. Однак майбутня інтенсивність Мелісси пов’язана з траєкторією руху, і оскільки це досить невизначено після кількох днів, сила шторму також досить невизначена
Мелісса стала 13-м штормом у Атлантиці у 2025 році. На відміну від більшості систем цього року, він може завдати серйозної шкоди та загрожувати життю людей. Зазвичай до 25 жовтня в Атлантиці формується близько 13–14 штормів на рік, а сезон ураганів триває до 30 листопада.
