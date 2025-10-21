$41.760.03
17:01
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Тропічний шторм Мелісса загрожує повенями п'ятьом країнам поблизу Карибського моря

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Тропічний шторм Мелісса, 13-й шторм в Атлантиці у 2025 році, загрожує сильними повенями та зсувами на Гаїті, Домініканській Республіці, Ямайці, Пуерто-Рико та Арубі. Швидкість вітру Мелісси сягає 80 км/год, і метеорологи попереджають про небезпечну погоду протягом вихідних.

Тропічний шторм Мелісса загрожує повенями п'ятьом країнам поблизу Карибського моря

Тропічний шторм Мелісса, що утворився в Карибському морі, загрожує сильними повенями та зсувами на території Гаїті, Домініканської Республіки, Ямайки, Пуерто-Рико та Аруби. Метеорологи попереджають про небезпечну погоду протягом вихідних. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок Національний центр ураганів США повідомив, що швидкість вітру Мелісси сягає 80 км/год, а сам шторм наразі знаходиться за 480 км на південь від Порт-о-Пренса. Гаїті опинилося під загрозою урагану, а на Ямайці оголошено попередження про тропічний шторм.

Нову Зеландію охопив ураган: загинув чоловік, тисячі будинків без світла 21.10.25, 17:04 • 1774 перегляди

Окрім небезпеки для цих регіонів, Мелісса може спричинити значні повені та сильні дощі на Арубі, Пуерто-Рико та Домініканській Республіці. Складні погодні умови в західній Атлантиці ускладнюють точне передбачення траєкторії шторму.

Виходячи з цих неоднозначних сигналів, очікується, що тенденція до посилення буде повільною та стабільною, а не швидкою. Однак майбутня інтенсивність Мелісси пов’язана з траєкторією руху, і оскільки це досить невизначено після кількох днів, сила шторму також досить невизначена 

– зазначають метеорологи.

Мелісса стала 13-м штормом у Атлантиці у 2025 році. На відміну від більшості систем цього року, він може завдати серйозної шкоди та загрожувати життю людей. Зазвичай до 25 жовтня в Атлантиці формується близько 13–14 штормів на рік, а сезон ураганів триває до 30 листопада.

Шторм на Алясці: шкода настільки велика, що багато евакуйованих не повернуться додому місяцями18.10.25, 15:15 • 12249 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
