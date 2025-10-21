Тропический шторм Мелисса угрожает наводнениями пяти странам вблизи Карибского моря

Тропический шторм Мелисса, образовавшийся в Карибском море, угрожает сильными наводнениями и оползнями на территории Гаити, Доминиканской Республики, Ямайки, Пуэрто-Рико и Арубы. Метеорологи предупреждают об опасной погоде в течение выходных. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Во вторник Национальный центр ураганов США сообщил, что скорость ветра Мелиссы достигает 80 км/ч, а сам шторм сейчас находится в 480 км к югу от Порт-о-Пренса. Гаити оказалось под угрозой урагана, а на Ямайке объявлено предупреждение о тропическом шторме.

Помимо опасности для этих регионов, Мелисса может вызвать значительные наводнения и сильные дожди на Арубе, Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике. Сложные погодные условия в западной Атлантике затрудняют точное предсказание траектории шторма.

Исходя из этих неоднозначных сигналов, ожидается, что тенденция к усилению будет медленной и стабильной, а не быстрой. Однако будущая интенсивность Мелиссы связана с траекторией движения, и поскольку это довольно неопределенно после нескольких дней, сила шторма также довольно неопределенна