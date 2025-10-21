$41.760.03
Тропический шторм Мелисса угрожает наводнениями пяти странам вблизи Карибского моря

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Тропический шторм Мелисса, 13-й шторм в Атлантике в 2025 году, угрожает сильными наводнениями и оползнями на Гаити, в Доминиканской Республике, на Ямайке, в Пуэрто-Рико и на Арубе. Скорость ветра Мелиссы достигает 80 км/ч, и метеорологи предупреждают об опасной погоде в течение выходных.

Тропический шторм Мелисса угрожает наводнениями пяти странам вблизи Карибского моря

Тропический шторм Мелисса, образовавшийся в Карибском море, угрожает сильными наводнениями и оползнями на территории Гаити, Доминиканской Республики, Ямайки, Пуэрто-Рико и Арубы. Метеорологи предупреждают об опасной погоде в течение выходных. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник Национальный центр ураганов США сообщил, что скорость ветра Мелиссы достигает 80 км/ч, а сам шторм сейчас находится в 480 км к югу от Порт-о-Пренса. Гаити оказалось под угрозой урагана, а на Ямайке объявлено предупреждение о тропическом шторме.

Новую Зеландию охватил ураган: погиб мужчина, тысячи домов без света21.10.25, 17:04 • 1728 просмотров

Помимо опасности для этих регионов, Мелисса может вызвать значительные наводнения и сильные дожди на Арубе, Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике. Сложные погодные условия в западной Атлантике затрудняют точное предсказание траектории шторма.

Исходя из этих неоднозначных сигналов, ожидается, что тенденция к усилению будет медленной и стабильной, а не быстрой. Однако будущая интенсивность Мелиссы связана с траекторией движения, и поскольку это довольно неопределенно после нескольких дней, сила шторма также довольно неопределенна 

– отмечают метеорологи.

Мелисса стала 13-м штормом в Атлантике в 2025 году. В отличие от большинства систем этого года, он может нанести серьезный ущерб и угрожать жизни людей. Обычно до 25 октября в Атлантике формируется около 13–14 штормов в год, а сезон ураганов длится до 30 ноября.

Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцами18.10.25, 15:15 • 12247 просмотров

Степан Гафтко

