Новую Зеландию охватил ураган: погиб мужчина, тысячи домов без света

Сильные ветры и ливневые дожди обрушились на остров в южной части Тихого океана, вызвав транспортные и энергетические неполадки. В столице Новой Зеландии мужчина, гулявший в парке, погиб из-за сломанной ветки, поскольку скорость ветра достигла рекордов. Передает УНН со ссылкой на RNZ Online.

Детали

Порывы ветра и ливневые дожди принесли сильную непогоду Новой Зеландии. В стране объявлено оранжевое предупреждение об опасности. В результате природного катаклизма тысячи домов в отдельных населенных пунктах остались без электроэнергии.

Без электричества около 10 000 домов в регионе Вайрарапа, примерно в 50 километрах к востоку от Веллингтона - передают информационные службы.

В столице островной страны зафиксирован смертельный случай, произошедший на горе Виктория. Там мужчина погиб после того, как его ударила ветка, упавшая под натиском рекордного ветра. По данным Метеослужбы, порывы ветра в пригороде Веллингтона Келберн ночью достигали 120 км/ч.

До сих пор пожарная служба Новой Зеландии борется с несколькими пожарами в Кентербери. Действует предупреждение о наводнении. Многочисленные дороги на обоих главных островах страны были закрыты из-за наводнений и оползней.

Сбои в транспортном движении: в Крайстчерче на Южном острове непогода нарушила работу аэропорта.

