"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новую Зеландию охватил ураган: погиб мужчина, тысячи домов без света

Киев • УНН

На Новую Зеландию обрушился ураган, вызвав транспортные и энергетические неполадки. В столице страны мужчина погиб из-за сломанной ветки, более 10 000 домов остались без электроэнергии.

Новую Зеландию охватил ураган: погиб мужчина, тысячи домов без света

Сильные ветры и ливневые дожди обрушились на остров в южной части Тихого океана, вызвав транспортные и энергетические неполадки. В столице Новой Зеландии мужчина, гулявший в парке, погиб из-за сломанной ветки, поскольку скорость ветра достигла рекордов. Передает УНН со ссылкой на RNZ Online.

Детали

Порывы ветра и ливневые дожди принесли сильную непогоду Новой Зеландии. В стране объявлено оранжевое предупреждение об опасности. В результате природного катаклизма тысячи домов в отдельных населенных пунктах остались без электроэнергии.

Без электричества около 10 000 домов в регионе Вайрарапа, примерно в 50 километрах к востоку от Веллингтона

- передают информационные службы.

В столице островной страны зафиксирован смертельный случай, произошедший на горе Виктория. Там мужчина погиб после того, как его ударила ветка, упавшая под натиском рекордного ветра. По данным Метеослужбы, порывы ветра в пригороде Веллингтона Келберн ночью достигали 120 км/ч.

До сих пор пожарная служба Новой Зеландии борется с несколькими пожарами в Кентербери. Действует предупреждение о наводнении. Многочисленные дороги на обоих главных островах страны были закрыты из-за наводнений и оползней.

Сбои в транспортном движении: в Крайстчерче на Южном острове непогода нарушила работу аэропорта.

Напомним

Ураган Эрин в августе бушевал в Атлантическом океане и надвигался на Карибский бассейн.

Игорь Тележников

Новости МираПогода и окружающая среда
