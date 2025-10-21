Нову Зеландію охопив ураган: загинув чоловік, тисячі будинків без світла
Київ • УНН
На Нову Зеландію обрушився ураган, спричинивши транспортні та енергетичні неполадки. У столиці країни чоловік загинув через зламану гілку, понад 10 000 будинків залишилися без електроенергії.
Сильні вітри та зливові дощі вразили острів у південній частині Тихого океану, спричинивши транспортні та енергетичні неполадки. У столиці Нової Зеландії чоловік, який гуляв у парку, загинув через зламану гілку, оскільки швидкість вітру досягла рекордів. Передає УНН із посиланням на RNZ Online.
Деталі
Пориви вітру і зливові дощі принесли велику негоду Новій Зеландії. В країні оголошено помаранчеве попередження небезпеки. За наслідками природного катаклізму, тисячі будинків в окремих населених пукнтах залишилися без електроенергії.
Без електрики близько 10 000 будинків у регіоні Вайрарапа, приблизно за 50 кілометрів на схід від Веллінгтона
У столиці острівної країни зафіксовано смертельний випадок, який стався на горі Вікторія. Там чоловік загинув після того, як його вдарила гілка, що впала під натиском рекордного вітру. За даними Метслужби, пориви вітру в передмісті Веллінгтона Келберн вночі сягали 120 км/год.
Досі пожежна служба Нової Зеландії бореться з кількома пожежами в Кентербері. Діє попередження про повінь. Численні дороги на обох головних островах країни були закриті через повені та зсуви.
Збої в транспортному русі: у Крайстчерчі на Південному острові негода порушила роботу аеропорту.
