Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцами

Ущерб от шторма на Аляске в США настолько силен, что многие эвакуированные не вернутся домой по меньшей мере 18 месяцев. Об этом пишет издание Associated Press со ссылкой на губернатора штата Майка Данливи, передает УНН.

Детали

"Ущерб, нанесенный отдаленным деревням Аляски, пострадавшим от наводнения в минувшие выходные, настолько значителен, что многие из более чем 2000 перемещенных лиц не смогут вернуться в свои дома по меньшей мере 18 месяцев", - пишет издание.

Отмечается, что в одном из наиболее пострадавших сел, Кипнуке, первоначальная оценка показала, что 121 дом, или 90% от общего числа, разрушен. В Квигиллингоке, где три десятка домов разрушились, чуть более трети жилых домов непригодны для проживания.

По словам губернатора, остатки тайфуна "Халонг" обрушились на этот район с силой урагана второй категории, вызвав волну высокого прибоя в низине. Один человек погиб, двое пропали без вести, а спасатели вытащили десятки людей из их домов, когда они отплывали.

"Более 2000 человек по всему региону нашли убежище - в школах в своих деревнях, в крупных общинах на юго-западе Аляски или были эвакуированы военными самолетами в Анкоридж, крупнейший город штата", - добавляет издание.

Федеральное правительство уже оказывает помощь в поисково-спасательных работах, оценке ущерба, реагировании на экологические проблемы и поддержке эвакуации. Объявление президентом США Дональдом Трампом о масштабном стихийном бедствии может предусмотреть федеральные программы помощи отдельным лицам и объектам общественной инфраструктуры, включая средства на экстренные и постоянные работы.

Напомним

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных мощными ливнями в центральной и юго-восточной Мексике, увеличилось до 37 человек.