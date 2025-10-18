Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцами

$41.640.00
Эксклюзив
10:58 • 4808 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
09:59 • 10103 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
08:50 • 11677 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 31328 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 56024 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 42559 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 45784 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 35687 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25110 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22441 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Стармер предложил разработать мирное соглашение для Украины по образцу плана Трампа для Сектора Газа18 октября, 02:50
США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин18 октября, 03:57
Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с Трампом18 октября, 05:37
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19
ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США07:59
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
Эксклюзив
17 октября, 07:15
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 80415 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
Эксклюзив
16 октября, 07:53
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 130607 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод16 октября, 07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кир Стармер
Антониу Кошта
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Финляндия
Венгрия
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"17 октября, 10:57
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма15 октября, 15:48
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами15 октября, 00:05
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцами

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Ущерб от шторма на Аляске настолько силен, что многие из 2000 эвакуированных не вернутся домой по меньшей мере 18 месяцев. В одном из наиболее пострадавших сел, Кипнуке, 90% домов разрушено.

Шторм на Аляске: ущерб настолько велик, что многие эвакуированные не вернутся домой месяцами

Ущерб от шторма на Аляске в США настолько силен, что многие эвакуированные не вернутся домой по меньшей мере 18 месяцев. Об этом пишет издание Associated Press со ссылкой на губернатора штата Майка Данливи, передает УНН.

Детали

"Ущерб, нанесенный отдаленным деревням Аляски, пострадавшим от наводнения в минувшие выходные, настолько значителен, что многие из более чем 2000 перемещенных лиц не смогут вернуться в свои дома по меньшей мере 18 месяцев", - пишет издание.

Отмечается, что в одном из наиболее пострадавших сел, Кипнуке, первоначальная оценка показала, что 121 дом, или 90% от общего числа, разрушен. В Квигиллингоке, где три десятка домов разрушились, чуть более трети жилых домов непригодны для проживания.

По словам губернатора, остатки тайфуна "Халонг" обрушились на этот район с силой урагана второй категории, вызвав волну высокого прибоя в низине. Один человек погиб, двое пропали без вести, а спасатели вытащили десятки людей из их домов, когда они отплывали.

"Более 2000 человек по всему региону нашли убежище - в школах в своих деревнях, в крупных общинах на юго-западе Аляски или были эвакуированы военными самолетами в Анкоридж, крупнейший город штата", - добавляет издание.

Федеральное правительство уже оказывает помощь в поисково-спасательных работах, оценке ущерба, реагировании на экологические проблемы и поддержке эвакуации. Объявление президентом США Дональдом Трампом о масштабном стихийном бедствии может предусмотреть федеральные программы помощи отдельным лицам и объектам общественной инфраструктуры, включая средства на экстренные и постоянные работы.

Напомним

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных мощными ливнями в центральной и юго-восточной Мексике, увеличилось до 37 человек.

Павел Башинский

Новости МираПогода и окружающая среда
Аляска
Ассошиэйтед Пресс
Мексика
Дональд Трамп
Соединённые Штаты