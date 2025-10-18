$41.640.00
Ексклюзив
10:58 • 4792 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 10090 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
08:50 • 11666 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 31317 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 56016 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 42556 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 45782 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 35686 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25109 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22441 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 80409 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 104364 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 130600 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 95894 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 120663 перегляди
Шторм на Алясці: шкода настільки велика, що багато евакуйованих не повернуться додому місяцями

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Збитки від шторму на Алясці настільки сильні, що багато з 2000 евакуйованих не повернуться додому щонайменше 18 місяців. В одному з найбільш постраждалих сіл, Кіпнуку, 90% будинків зруйновано.

Шторм на Алясці: шкода настільки велика, що багато евакуйованих не повернуться додому місяцями

Збитки від шторму на Алясці у США настільки сильні, що багато евакуйованих не повернуться додому щонайменше 18 місяців. Про це пише видання Associated Press з посиланням на губернатора штату Майка Данліві, передає УНН.

Деталі

"Збитки, завдані віддаленим селам Аляски, які постраждали від повені минулих вихідних, настільки значні, що багато з понад 2000 переміщених осіб не зможуть повернутися до своїх домівок щонайменше 18 місяців", - пише видання.

Зазначається, що в одному з найбільш постраждалих сіл, Кіпнуку, початкова оцінка показала, що 121 будинок, або 90% від загальної кількості, зруйновано. У Квігіллінгоку, де три десятки будинків зруйнувалися, трохи більше третини житлових будинків є непридатними для проживання.

За словами губернатора, залишки тайфуну "Халонг" обрушилися на цей район із силою урагану другої категорії, спричинивши хвилю високого прибою в низовині. Одна людина загинула, двоє зникли безвісти, а рятувальники витягли десятки людей з їхніх домівок, коли вони відпливали.

"Понад 2000 людей по всьому регіону знайшли притулок - у школах у своїх селах, у великих громадах на південному заході Аляски або були евакуйовані військовими літаками до Анкориджа, найбільшого міста штату",- додає видання.

Федеральний уряд вже надає допомогу в пошуково-рятувальних роботах, оцінці збитків, реагуванні на екологічні проблеми та підтримці евакуації. Оголошення президентом США Дональдом Трампом про масштабне стихійне лихо може передбачити федеральні програми допомоги окремим особам та об'єктам громадської інфраструктури, включаючи кошти на екстрені та постійні роботи.

Нагадаємо

Кількість загиблих унаслідок зсувів ґрунту та повеней, спричинених потужними зливами у центральній та південно-східній Мексиці, збільшилася до 37 людей.

Павло Башинський

