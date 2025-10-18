Шторм на Алясці: шкода настільки велика, що багато евакуйованих не повернуться додому місяцями
Київ • УНН
Збитки від шторму на Алясці настільки сильні, що багато з 2000 евакуйованих не повернуться додому щонайменше 18 місяців. В одному з найбільш постраждалих сіл, Кіпнуку, 90% будинків зруйновано.
Збитки від шторму на Алясці у США настільки сильні, що багато евакуйованих не повернуться додому щонайменше 18 місяців. Про це пише видання Associated Press з посиланням на губернатора штату Майка Данліві, передає УНН.
Деталі
"Збитки, завдані віддаленим селам Аляски, які постраждали від повені минулих вихідних, настільки значні, що багато з понад 2000 переміщених осіб не зможуть повернутися до своїх домівок щонайменше 18 місяців", - пише видання.
Зазначається, що в одному з найбільш постраждалих сіл, Кіпнуку, початкова оцінка показала, що 121 будинок, або 90% від загальної кількості, зруйновано. У Квігіллінгоку, де три десятки будинків зруйнувалися, трохи більше третини житлових будинків є непридатними для проживання.
За словами губернатора, залишки тайфуну "Халонг" обрушилися на цей район із силою урагану другої категорії, спричинивши хвилю високого прибою в низовині. Одна людина загинула, двоє зникли безвісти, а рятувальники витягли десятки людей з їхніх домівок, коли вони відпливали.
"Понад 2000 людей по всьому регіону знайшли притулок - у школах у своїх селах, у великих громадах на південному заході Аляски або були евакуйовані військовими літаками до Анкориджа, найбільшого міста штату",- додає видання.
Федеральний уряд вже надає допомогу в пошуково-рятувальних роботах, оцінці збитків, реагуванні на екологічні проблеми та підтримці евакуації. Оголошення президентом США Дональдом Трампом про масштабне стихійне лихо може передбачити федеральні програми допомоги окремим особам та об'єктам громадської інфраструктури, включаючи кошти на екстрені та постійні роботи.
Нагадаємо
Кількість загиблих унаслідок зсувів ґрунту та повеней, спричинених потужними зливами у центральній та південно-східній Мексиці, збільшилася до 37 людей.