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The Guardian
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Falcon 9

У небі над США можна з'явилась велетенська "хмара медузи" після запуску ракети Falcon 9

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Передсвітанковий запуск Falcon 9 до МКС спричинив світіння вихлопного шлейфу над Флоридою та східними штатами. Повторне видовище очікують 19 жовтня.

У небі над США можна з'явилась велетенська "хмара медузи" після запуску ракети Falcon 9
Photograph: Paul Hennessy

Ракета SpaceX створила приголомшливе передсвітанкове зображення над Флоридою, як масивна люмінесцентна "хмара медузи", що поширилася на милі, спричинена розширенням шлейфу вихлопних газів, що кристалізуються в небі та відбивають сонячне світло від замерзлих частинок, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Це явище сталося незабаром після запуску у вівторок о 6:33 ранку за східним часом ракети Falcon 9, яка перевозила вантаж на Міжнародну космічну станцію.

Час запуску, за 48 хвилин до сходу сонця на станції космічних сил Флориди на мисі Канаверал, надав чудовий приклад барвистого ефекту, який повністю видно з Землі лише під час запусків у сутінках і на світанку.

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Північно-східна траєкторія ракети над Атлантикою також дозволила насолодитися видовищем жителям східних штатів від Джорджії до Нью-Йорка.

NASA опублікувало фотографії хмари медузи на X, платформі соціальних мереж, що належить виконавчому директору SpaceX Ілону Маску. Серед сотень відповідей були зображення, зроблені спостерігачами за небом у кількох штатах.

Ті, хто пропустив сліпуче астрономічне шоу у вівторок, мають ще одну можливість побачити його наступного понеділка, 19 жовтня, коли інший SpaceX Falcon 9 планується злетіти з тієї ж станції космічної сили.

Годинне вікно запуску для місії з розгортання супутника відкривається о 6:30 ранку за східним часом, трохи більше ніж за півгодини до сходу сонця о 7:01 ранку.

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Антоніна Туманова

СвітТехнології
Джорджія (штат США)
SpaceX
Нью-Йорк (штат)
NASA
Атлантичний океан
Ілон Маск
Falcon 9
Флорида