В небе над США могла появиться гигантская "облако медузы" после запуска ракеты Falcon 9
Киев • УНН
Предрассветный запуск Falcon 9 к МКС вызвал свечение выхлопного шлейфа над Флоридой и восточными штатами. Повторное зрелище ожидают 19 октября.
Ракета SpaceX создала потрясающее предрассветное изображение над Флоридой — массивное люминесцентное «облако медузы», распространившееся на мили. Оно возникло из-за расширения шлейфа выхлопных газов, кристаллизующихся в небе и отражающих солнечный свет от замёрзших частиц, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.
Это явление произошло вскоре после запуска во вторник в 6:33 утра по восточному времени ракеты Falcon 9, перевозившей груз на Международную космическую станцию.
Время запуска — за 48 минут до восхода солнца на станции Космических сил Флориды на мысе Канаверал — позволило увидеть великолепный пример красочного эффекта, который полностью виден с Земли только во время запусков в сумерках и на рассвете.
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Северо-восточная траектория ракеты над Атлантикой также позволила насладиться зрелищем жителям восточных штатов — от Джорджии до Нью-Йорка.
NASA опубликовало фотографии облака медузы в X — социальной сети, принадлежащей исполнительному директору SpaceX Илону Маску. Среди сотен ответов были изображения, сделанные наблюдателями за небом в нескольких штатах.
Те, кто пропустил ослепительное астрономическое шоу во вторник, получат ещё одну возможность увидеть его в следующий понедельник, 19 октября, когда другой SpaceX Falcon 9 планируется запустить с той же станции Космических сил.
Часовое окно запуска для миссии по выведению спутника открывается в 6:30 утра по восточному времени, чуть более чем за полчаса до восхода солнца в 7:01 утра.
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