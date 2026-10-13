Тихий океан побив рекорд за тривалістю та потужністю ураганів через Ель-Ніньйо

За словами науковців, серія надзвичайно потужних ураганів у Тихому океані побила рекорд за інтенсивністю та тривалістю штормів на схід від міжнародної лінії зміни дат. Цьому сприяє особливо сильне природне явище Ель-Ніньйо. Про це повідомляє CBS News, пише УНН.

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За словами дослідника Університету штату Колорадо Філа Клоцбаха, активність штормів залишається високою. Наразі в регіоні вирує ураган Саймон, а також існують умови для формування нового потужного шторму. У вівторок Тихий океан має зрівнятися з рекордом за кількістю днів із ураганом, який, імовірно, невдовзі буде перевершено.

Ураган Саймон біля західно-центрального узбережжя Мексики. Супутниковий знімок ранку 13 жовтня 2026 року. NOAA / Національний центр ураганів.

Науковці пояснюють таку активність кількома чинниками, головним із яких є Ель-Ніньйо. Це явище послаблює вертикальний зсув вітру, який зазвичай стримує розвиток штормів. У Тихому океані вітри переважно спрямовані в той самий бік, що й рух ураганів, сприяючи їхньому посиленню.

Важливу роль відіграє й температура води. У районі Тихого океану, де формуються шторми, вона на кілька градусів за Фаренгейтом вища за норму. За словами професорки Університету Олбані Крістен Корбозьєро, потепління пов’язане з Ель-Ніньйо. Дослідниця Кім Вуд також зазначила, що на температуру води впливає зміна клімату, спричинена спалюванням вугілля, нафти й газу.

Водночас в Атлантичному океані погодні умови стримували розвиток ураганів. Показник накопиченої циклонічної енергії там становить менш ніж 18% від норми для цієї пори року. Цього року в Атлантичному басейні зафіксували рекордно тривалий період без формування ураганів. Першим став Ісаяс, який сформувався 7 жовтня.

В Атлантичному океані цього сезону через Ель-Ніньйо ще не було жодного урагану

Останні п’ять ураганів у Тихому океані — Ноло, Одаліс, Поло, Рейчел і Саймон — досягли статусу потужних ураганів зі швидкістю вітру щонайменше 111 миль на годину. Ноло, Одаліс і Саймон досягли четвертої категорії, а Поло встановив рекорд за тривалістю перебування в п’ятій категорії — два з половиною дні.

За словами науковців, надзвичайна активність охопила як східну, так і центральну частини Тихого океану. Зазвичай один із цих регіонів активніший за інший, однак у 2026 році обидва демонструють високу активність через слабший зсув вітру, теплішу воду та підвищену вологість.

Тим часом біля узбережжя Мексики спостерігається атмосферне збурення, яке, за оцінками Національного центру ураганів США, із ймовірністю 90% може перетворитися на тропічний шторм Труді. Згодом він може посилитися.

Науковці вважають, що за сприятливих умов, які спостерігаються через Ель-Ніньйо, формування нових штормів у Тихому океані може тривати й надалі.

Ураган Саймон біля західно-центрального узбережжя Мексики. Супутниковий знімок ранку 13 жовтня 2026 року. NOAA / Національний центр ураганів.

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