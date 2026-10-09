Ель-Ніньйо у вересні досяг рекордної інтенсивності - метеорологи заявили про аномалію температури поверхні моря
Київ • УНН
Температура поверхні моря в зоні Ель-Ніньйо сягнула +4°C — максимуму за час спостережень. Японське агентство прогнозує збереження умов узимку.
У вересні явище Ель-Ніньйо досягло найвищої інтенсивності за весь період спостережень, додавши, що існує 100-відсоткова ймовірність збереження цих умов протягом зими в Північній півкулі. Про це повідомило Японське метеорологічне агентство, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За даними агентства, аномалія температури поверхні моря в зоні моніторингу Ель-Ніньйо у вересні становила +4,0 градуса Цельсія (7,2 градуса за Фаренгейтом), що є найвищим показником з початку ведення записів у 1949 році.
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Економісти попереджають, що "супер" погодний цикл Ель-Ніньйо цього року може спричинити серйозний шок для світових цін на продукти харчування, який триватиме до 2028 року.