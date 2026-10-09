Эль-Ниньо в сентябре достиг рекордной интенсивности — метеорологи заявили об аномалии температуры поверхности моря

$44.850.0150.140.02
ukenru
12:26 • 6178 просмотра
В Киеве начали разворачивать пункты несокрушимости — где ситуация с электричеством наиболее сложная
12:05 • 8880 просмотра
Зеленский рассказал, какими дронами Силы обороны нанесли удар по российским НПЗ: модифицированными FP-1 и Ан-196 RSPhotoVideo
09:51 • 15918 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов, задействованных в запуске ракет и производстве ракетного топлива рф
Эксклюзив
09:35 • 25668 просмотра
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист
09:11 • 18448 просмотра
Нобелевскую премию мира 2026 года получила Наванетхем Пиллэй из ЮАРPhoto
08:02 • 27094 просмотра
Графиков снова стало больше на фоне атак рф, без света часть Киева и 7 областей
Эксклюзив
07:59 • 22120 просмотра
Затягивание в деле о медицинской халатности врачей Odrex: два заседания подряд отменены
07:15 • 18224 просмотра
Франция с ноября начнёт обучать украинских пилотов на Rafale - министр
Эксклюзив
9 октября, 05:59 • 45139 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
9 октября, 05:28 • 24532 просмотра
Посланники Трампа могут снова отправиться в москву на переговоры с путиным - Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
85%
744мм
Популярные новости
Страны Африки требуют от Украины признать пленных наёмников рф жертвами торговли людьми9 октября, 04:48 • 13297 просмотра
Украинку, задержанную в Казахстане по запросу России, освободили — женщина возвращается в Одессу9 октября, 04:53 • 11354 просмотра
Экстренные отключения света снова ввели в части регионов - затронуло Киев и область9 октября, 05:49 • 8828 просмотра
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto9 октября, 06:13 • 52563 просмотра
Вдова основателя Playboy Хью Хефнера призвала Джессику Бил пересмотреть роль в фильме "Playmates"11:01 • 5678 просмотра
публикации
Минфин может устранить неоднозначность трактовки авиализинга, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании - юрист
Эксклюзив
09:35 • 25687 просмотра
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto9 октября, 06:13 • 52717 просмотра
Украина вернулась в клуб стран-производителей баллистических ракет: что изменило первое боевое применение FP-7
Эксклюзив
9 октября, 05:59 • 45156 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"8 октября, 13:55 • 57609 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 53407 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Джеффри Эпштейн
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
На Берлинской стене сохранят последнюю оригинальную росписьPhoto12:23 • 2262 просмотра
Экс-принц Эндрю получил 302 тысячи фунтов стерлингов компенсации за отказ от аренды королевской резиденции11:57 • 3058 просмотра
Нобелевская лауреатка Нави Пиллэй пошутила о разделе премии с ТрампомVideo11:31 • 4932 просмотра
Вдова основателя Playboy Хью Хефнера призвала Джессику Бил пересмотреть роль в фильме "Playmates"11:01 • 5866 просмотра
Всемирный день почты 2026: история праздника и интересные фактыPhoto9 октября, 06:13 • 52692 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-101
Dassault Rafale
The New York Times

Эль-Ниньо в сентябре достиг рекордной интенсивности — метеорологи заявили об аномалии температуры поверхности моря

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Температура поверхности моря в зоне Эль-Ниньо достигла +4°C — максимума за время наблюдений. Японское агентство прогнозирует сохранение условий зимой.

Эль-Ниньо в сентябре достиг рекордной интенсивности — метеорологи заявили об аномалии температуры поверхности моря
Фото: REUTERS/Enea Lebrun

В сентябре явление Эль-Ниньо достигло наивысшей интенсивности за весь период наблюдений, при этом вероятность сохранения этих условий в течение зимы в Северном полушарии составляет 100%. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным агентства, аномалия температуры поверхности моря в зоне мониторинга Эль-Ниньо в сентябре составила +4,0 градуса Цельсия (7,2 градуса по Фаренгейту), что является самым высоким показателем с начала ведения записей в 1949 году.

Мир готовится к рекордному Эль-Ниньо — учёные предупредили об экстремальной жаре, наводнениях и экономических потерях09.10.26, 02:58 • 13874 просмотра

Напомним

Экономисты предупреждают, что "суперцикл" погоды Эль-Ниньо в этом году может вызвать серьезный шок для мировых цен на продукты питания, который продлится до 2028 года.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости МираПогода и окружающая среда
Японское метеорологическое агентство
Reuters