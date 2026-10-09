Эль-Ниньо в сентябре достиг рекордной интенсивности — метеорологи заявили об аномалии температуры поверхности моря
Киев • УНН
Температура поверхности моря в зоне Эль-Ниньо достигла +4°C — максимума за время наблюдений. Японское агентство прогнозирует сохранение условий зимой.
В сентябре явление Эль-Ниньо достигло наивысшей интенсивности за весь период наблюдений, при этом вероятность сохранения этих условий в течение зимы в Северном полушарии составляет 100%. Об этом сообщило Японское метеорологическое агентство, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По данным агентства, аномалия температуры поверхности моря в зоне мониторинга Эль-Ниньо в сентябре составила +4,0 градуса Цельсия (7,2 градуса по Фаренгейту), что является самым высоким показателем с начала ведения записей в 1949 году.
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Напомним
Экономисты предупреждают, что "суперцикл" погоды Эль-Ниньо в этом году может вызвать серьезный шок для мировых цен на продукты питания, который продлится до 2028 года.