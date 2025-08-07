$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 2326 перегляди
Липень став третім найспекотнішим: експерт попередив, що рекорди спеки зупинилися, але не зміна клімату

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Липень 2024 року став третім найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у світі. Температура була на 0,27°C холоднішою за рекордний липень 2023 року та на 0,23°C холоднішою за липень 2024 року.

Липень став третім найспекотнішим: експерт попередив, що рекорди спеки зупинилися, але не зміна клімату

Цей липень був третім найспекотнішим за всю історію спостережень у світі, згідно з останніми даними Служби ЄС щодо зміни клімату Copernicus (C3S), пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Він був на 0,27°C холоднішим за найспекотніший липень у 2023 році та на 0,23°C холоднішим за липень 2024 року, другий найспекотніший. Минулого місяця температура також була на 1,25°C вищою зза середній показник доіндустріального періоду з 1850 по 1900 рік, і це лише четвертий місяць з останніх 25, що не досяг порогового значення в 1,5°C.

Карло Буонтемпо, директор C3S, зазначив, що через два роки після найспекотнішого липня нещодавня серія рекордних глобальних температур "закінчилася - наразі".

"Але це не означає, що зміна клімату зупинилася", - додав він.

"Ми продовжували спостерігати наслідки глобального потепління, такі як екстремальна спека та повені в липні. Якщо ми швидко не стабілізуємо концентрацію парникових газів в атмосфері, нам слід очікувати не лише нових температурних рекордів, але й погіршення цих наслідків - і ми повинні до цього готуватися", - вказав він.

Регіональні рекорди

Липень був четвертим найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень. Однак у ньому все ще були гарячі точки, де країни зіткнулися з рекордною спекою.

Фенноскандія, географічний регіон, що включає Скандинавський півострів, Фінляндію, Кольський півострів та Карелію, зазнала найбільш виражених температур вище середнього в Європі.

Метеостанція в норвезькій частині Північного полярного кола зафіксувала температуру вище 30°C протягом 13 днів у липні. Норвезький метеорологічний інститут повідомив, що липень був третім найспекотнішим місяцем, зафіксованим у країні з 1901 року, з температурою на 2,8°C вищою за середню за сезон. Двотижневий період між 12 і 25 липня був найспекотнішим за всю історію спостережень у країні.

У Фінляндії три тижні поспіль спостерігалася спека з температурою 30°C, і вчені заявили, що це найдовша серія з початку ведення спостережень у 1961 році та на 50% довша за попередній рекорд. Міка Рантанен, кліматолог Фінського метеорологічного інституту, у своєму дописі в соціальних мережах написав, що це була "дійсно безпрецедентна хвиля спеки".

25 липня в Сілопі на південному сході Туреччина встановила національний рекорд температури в 50,5°C. Міністерство навколишнього середовища повідомило, що 132 метеостанції по всій країні зареєстрували рекордні температури за цей місяць, деякі з яких були до 12°C вищими за середні сезонні показники.

В Іспанії через екстремальну спеку в липні зафіксовано 1060 смертей, пов'язаних з високими температурами, що на 57% більше, ніж у 2024 році.

Дощі призвели до повеней по всій Європі

У липні, за даними C3S, кількість опадів була вищою за середню в більшій частині Центральної Європи, на півночі Франції, у східній частині Великої Британії та на півдні Ірландії, на півдні Скандинавії, у регіонах північно-східної Європи, на півночі Італії та на північному узбережжі Адріатики, у північній Ісландії, на сході Іспанії та на заході росії.

Інтенсивні дощі призвели до сильних повеней на півдні Франції та в Парижі. Сувора погода в Італії спричинила зсуви та повені в Римі та регіоні П'ємонт на початку місяця.

Повінь у центрі Італії: місячна норма опадів за день, збитки сягають 100 млн євро16.03.25, 18:48 • 49191 перегляд

А в Іспанії спостерігалися масові повені після того, як зливові дощі обрушилися на Каталонію та північний схід Іспанії в середині липня. Національна метеорологічна служба AEMET повідомила, що за лічені години поблизу Барселони випало 10 сантиметрів опадів.

Сухіші, ніж у середньому, умови зокрема у Греції, на Балканах, узбережжі Чорного моря та на півдні Франції також принесли свої проблеми.

Ризик лісових пожеж зростає через сильну спеку та посушливі умови

Спекотна погода та посушливі умови, що настали після надзвичайно сухої та теплої весни, минулого місяця сприяли пожежам по всій південній Європі.

Наприкінці липня Іспанія боролася з пожежами на кількох фронтах. У Португалії до 15 липня понад 3000 пожеж охопили загалом 10 768 гектарів - утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. На Піренейському півострові минулими вихідними оголосили стан надзвичайної ситуації через посилення ризику лісових пожеж.

Пекельна спека охопила Португалію: країна бореться з трьома масштабними лісовими пожежами29.07.25, 17:53 • 4146 переглядiв

Греція та Туреччина також боролися з великими пожежами, внаслідок яких згоріли тисячі гектарів землі.

Лісові пожежі в Греції та Туреччині продовжуються, загинули ще троє волонтерів28.07.25, 14:58 • 3220 переглядiв

За останніми даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, цього року в ЄС вигоріло загалом 353 862 гектари землі - це більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Хвилі спеки у морі

У середньому температура моря в липні була третьою за величиною за всю історію спостережень за місяць, на 0,12°C нижче рекорду, встановленого в 2023 році.

Але Норвезьке море, частини Північного моря та район Північної Атлантики на захід від Франції та Великої Британії досягли рекордно високих значень у липні.

Метеорологічна служба Великої Британії повідомила на початку липня, що води на південь від країни переживають "значну хвилю спеки у морі". Температура поверхні моря була більш типовою для початку серпня в 1980-х і 90-х роках.

Морське управління країни повідомило, що між 28 червня та 9 липня південний регіон Алгарве Португалії також пережив хвилю спеки у морі. Температура була "значно вищою" за середню за останні 20 років, сягаючи 25,1°C.

Юлія Шрамко

