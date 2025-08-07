$41.610.07
Июль стал третьим самым жарким: эксперт предупредил, что рекорды жары остановились, но не изменение климата

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Июль 2024 года стал третьим самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в мире. Температура была на 0,27°C холоднее рекордного июля 2023 года и на 0,23°C холоднее июля 2024 года.

Июль стал третьим самым жарким: эксперт предупредил, что рекорды жары остановились, но не изменение климата

Этот июль был третьим самым жарким за всю историю наблюдений в мире, согласно последним данным Службы ЕС по изменению климата Copernicus (C3S), пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Он был на 0,27°C холоднее самого жаркого июля в 2023 году и на 0,23°C холоднее июля 2024 года, второго самого жаркого. В прошлом месяце температура также была на 1,25°C выше среднего показателя доиндустриального периода с 1850 по 1900 год, и это лишь четвертый месяц из последних 25, не достигший порогового значения в 1,5°C.

Карло Буонтемпо, директор C3S, отметил, что спустя два года после самого жаркого июля недавняя серия рекордных глобальных температур "закончилась — на данный момент".

"Но это не означает, что изменение климата остановилось", — добавил он.

"Мы продолжали наблюдать последствия глобального потепления, такие как экстремальная жара и наводнения в июле. Если мы быстро не стабилизируем концентрацию парниковых газов в атмосфере, нам следует ожидать не только новых температурных рекордов, но и ухудшения этих последствий — и мы должны к этому готовиться", — указал он.

Региональные рекорды

Июль был четвертым самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Однако в нем все еще были горячие точки, где страны столкнулись с рекордной жарой.

Фенноскандия, географический регион, включающий Скандинавский полуостров, Финляндию, Кольский полуостров и Карелию, испытала наиболее выраженные температуры выше среднего в Европе.

Метеостанция в норвежской части Северного полярного круга зафиксировала температуру выше 30°C в течение 13 дней в июле. Норвежский метеорологический институт сообщил, что июль был третьим самым жарким месяцем, зафиксированным в стране с 1901 года, с температурой на 2,8°C выше средней за сезон. Двухнедельный период между 12 и 25 июля был самым жарким за всю историю наблюдений в стране.

В Финляндии три недели подряд наблюдалась жара с температурой 30°C, и ученые заявили, что это самая длинная серия с начала ведения наблюдений в 1961 году и на 50% длиннее предыдущего рекорда. Мика Рантанен, климатолог Финского метеорологического института, в своем сообщении в социальных сетях написал, что это была "действительно беспрецедентная волна жары".

25 июля в Силопи на юго-востоке Турция установила национальный рекорд температуры в 50,5°C. Министерство окружающей среды сообщило, что 132 метеостанции по всей стране зарегистрировали рекордные температуры за этот месяц, некоторые из которых были до 12°C выше средних сезонных показателей.

В Испании из-за экстремальной жары в июле зафиксировано 1060 смертей, связанных с высокими температурами, что на 57% больше, чем в 2024 году.

Дожди привели к наводнениям по всей Европе

В июле, по данным C3S, количество осадков было выше среднего в большей части Центральной Европы, на севере Франции, в восточной части Великобритании и на юге Ирландии, на юге Скандинавии, в регионах северо-восточной Европы, на севере Италии и на северном побережье Адриатики, в северной Исландии, на востоке Испании и на западе России.

Интенсивные дожди привели к сильным наводнениям на юге Франции и в Париже. Суровая погода в Италии вызвала оползни и наводнения в Риме и регионе Пьемонт в начале месяца.

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро16.03.25, 18:48 • 49191 просмотр

А в Испании наблюдались массовые наводнения после того, как ливневые дожди обрушились на Каталонию и северо-восток Испании в середине июля. Национальная метеорологическая служба AEMET сообщила, что за считанные часы вблизи Барселоны выпало 10 сантиметров осадков.

Более сухие, чем в среднем, условия, в частности в Греции, на Балканах, побережье Черного моря и на юге Франции, также принесли свои проблемы.

Риск лесных пожаров возрастает из-за сильной жары и засушливых условий

Жаркая погода и засушливые условия, наступившие после чрезвычайно сухой и теплой весны, в прошлом месяце способствовали пожарам по всей южной Европе.

В конце июля Испания боролась с пожарами на нескольких фронтах. В Португалии к 15 июля более 3000 пожаров охватили в общей сложности 10 768 гектаров — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Пиренейском полуострове в минувшие выходные объявили чрезвычайное положение из-за усиления риска лесных пожаров.

Адская жара охватила Португалию: страна борется с тремя масштабными лесными пожарами29.07.25, 17:53 • 4146 просмотров

Греция и Турция также боролись с крупными пожарами, в результате которых сгорели тысячи гектаров земли.

Лесные пожары в Греции и Турции продолжаются, погибли еще трое волонтеров28.07.25, 14:58 • 3220 просмотров

По последним данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году в ЕС выгорело в общей сложности 353 862 гектара земли — это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Волны жары в море

В среднем температура моря в июле была третьей по величине за всю историю наблюдений за месяц, на 0,12°C ниже рекорда, установленного в 2023 году.

Но Норвежское море, части Северного моря и район Северной Атлантики к западу от Франции и Великобритании достигли рекордно высоких значений в июле.

Метеорологическая служба Великобритании сообщила в начале июля, что воды к югу от страны переживают "значительную волну жары в море". Температура поверхности моря была более типичной для начала августа в 1980-х и 90-х годах.

Морское управление страны сообщило, что между 28 июня и 9 июля южный регион Алгарве Португалии также пережил волну жары в море. Температура была "значительно выше" средней за последние 20 лет, достигая 25,1°C.

Юлия Шрамко

