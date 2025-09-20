Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку

У неділю, 21 вересня, о 22:42 відбудеться сонячне затемнення, яке збігається ще із днем осіннього рівнодення. Усі події цього періоду впливатимуть на нас щонайменше пів року. Який це матиме ефект на різні сфери життя, і чого очікувати в період із 15 по 21 вересня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Коли і де відбудеться сонячне затемнення?

"Сонячне затемнення станеться 21 вересня 2025 року о 22:42 за київським часом у 30-му градусі знака Діви, на кармічній осі Діва-Риби. Це кільцеподібне затемнення можна буде спостерігати в Південній Америці, частково в Африці та Атлантичному океані. Коридор затемнень розпочався 7 вересня місячним затемненням у Рибах і завершиться 21 вересня сонячним", - зазначила Базиленко.

Усі події цього періоду впливатимуть на наше життя щонайменше пів року, а для деяких - якщо в особистому гороскопі включаються кармічні вузли - можуть закласти програми на найближчі 18 років.

Обов’язково проаналізуйте, що з вами відбувалося за два тижні до затемнення: саме ці теми отримають продовження, зазначила астролог.

Чому це затемнення таке особливе?

За її словами, по-перше, воно відбувається напередодні осіннього рівнодення (22 вересня), яке завжди є точкою балансу між світлом і темрявою. Це додає затемненню ще більшої сили, роблячи його одним із найважливіших у році.

По-друге, потужність цього затемнення посилює те, що Сонце й Місяць знаходяться у точній опозиції до Сатурна й Нептуна, а також утворюють велику конфігурацію "Парус" із планетами поколінь. Це означає масштабні процеси, які виходять далеко за рамки особистого життя.

У якому знаку проходить затемнення і що воно означає?

Затемнення відбувається у знаку Діви. Символіка цього знаку охоплює:

обов’язки й відповідальність у сім’ї та суспільстві;

роботу, професійну діяльність, щоденні справи;

здоров’я, фізичний стан і медицину;

матеріальне забезпечення й служіння.

Під час затемнення ці теми проявляються особливо гостро. Люди можуть відчувати роздратування через претензії, які виникають у побуті чи на роботі. Ми можемо бути більш вимогливими до себе, незадоволеними тілом, професійними результатами або стосунками.

У цей період важливо чути інших людей, враховувати їхні потреби. Інакше дрібні непорозуміння можуть перерости у великі конфлікти.

Багато хто може відчути бажання змінити професію чи діяльність. У цей час добре обмірковувати плани, робити записи, але різко діяти краще не поспішати.

Які астрологічні аспекти роблять затемнення складним?

Опозиція Сонця й Місяця до Сатурна в Рибах (у з’єднанні з Нептуном, у ретроградному русі). Це - символ перевірок, уроків від держави, системи, а також кармічних уроків у житті кожного. Сатурн символізує і старших людей - вони можуть стати ключовим чинником подій як у родині, так і в політиці. Деякі світові лідери старшого покоління можуть зробити фатальні помилки, допомогти вийти з кризи, або ж опинитися під реальною загрозою для їхнього життя чи скорочення терміну життя.

Опозиція до Нептуна порушує теми ілюзій, плутанини, неправдивої інформації. Це час, коли ми або прощаємося з обманами, або потрапляємо в їхню пастку. У поєднанні із Сатурном ця конфігурація впливає і на здоров’я: імунну та кісткову систему. Можливі травми, ослаблення організму, тому варто берегти тіло.

Чорний Місяць (Ліліт) у з’єднанні з Прозерпіною в Скорпіоні підсилює кризові теми, трансформації, фінансові та психологічні випробування.

Конфігурація "Парус": Сонце, Місяць, Меркурій, Сатурн, Нептун, Плутон і Уран. Це включає планети поколінь і вказує на глобальні зміни - нові союзи, зміну кордонів, руйнування старого світу й створення нового. Процес уже почався у 2025 році, посилиться до зими 2026 року і триватиме далі.

Квадратура Марса з Плутоном (до 24 вересня). Це один із найнапруженіших воєнних аспектів, який приносить загострення конфліктів, катаклізмів і масових подій. Він діятиме протягом щонайменше пів року.

Які можливі політичні й глобальні наслідки?

"Опозиція до Сатурна й конфігурація "Парус" говорять про серйозні зміни у владі. Особливо це стосується старших лідерів із надмірно консервативним чи авторитарним стилем правління. Вони можуть допустити критичні помилки або, навпаки, стати ключовою фігурою у вирішенні кризи. Але водночас для деяких із них відкривається і загроза для життя чи здоров’я, що може вплинути на політичний баланс у світі. У світі можуть посилюватися жорсткі політичні війни й навіть реальні воєнні дії. Водночас цей процес не лише руйнівний - на місці старих структур поступово народжується новий світовий порядок", - додає Базиленко.

Чи впливає затемнення на природу та медицину?

"Так. Будь-яке затемнення завжди впливає і на природні процеси. Особливо в цей раз, коли маємо опозицію Сатурна (земля) та Нептуна (вода). Це може проявитися у вигляді землетрусів, повеней, стихійних лих чи інших аномальних явищ. У медицині цей аспект вказує на проблеми з кістковою системою, імунітетом, а також загострення хронічних хвороб. До цього додається ризик появи нових епідемій і вірусів, які можуть поширюватися в найближчі місяці. Варто уважніше ставитися до здоров’я, зміцнювати імунітет і берегти себе від перевантажень", - наголошує астролог.

А який вихід для нас, звичайних людей?

Оскільки затемнення відбувається на осі Діва-Риби, то вихід лежить у якостях Риб:

довіра до вищого плану;

духовність і віра;

здатність прощати;

уміння відпускати контроль;

милосердя й співчуття.

Якщо енергія Діви тягне нас у критику й невдоволення, то енергія Риб допоможе пом’якшити цей стан і знайти гармонію.

Що нам робити в цей період?

Уникати імпульсивних дій і конфліктів. Працювати над базовими потребами: здоров’ям, харчуванням, відпочинком. Спостерігати за своїми ілюзіями та звільнятися від них.

Планувати, але не починати важливі справи до завершення коридору. Приділяти увагу духовним практикам і внутрішньому балансу.

"Особливо важливо: після завершення затемнення, коли починається перший місячний день, сила буде максимальною для роботи з нашими бажаннями й планами. Це час для формулювання намірів, мрій і цілей на майбутнє", - каже Базиленко.

Висновок

Сонячне затемнення 21 вересня 2025 року - одне з найпотужніших у році. Воно закладає сценарії не лише на найближчі місяці, а й на десятиліття вперед. Це час великих кармічних уроків, випробувань і водночас нових можливостей.

Головне - пройти цей період із гідністю, не піддаватися ілюзіям, берегти здоров’я та орієнтуватися на духовні цінності. Саме тоді навіть у найскладніших умовах ми зможемо знайти шлях до оновлення.

Прогноз сонячного затемнення 21 вересня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Овен

Сонячне затемнення може стати для вас поворотним у фінансовій сфері. У кращому випадку - це шанс для нових інвестицій, розвитку власного бізнесу чи отримання ресурсів. Але є і зворотний бік: надмірні кредити, непосильні зобов’язання або необдумані витрати можуть затягнути у фінансові труднощі.

Також затемнення порушить старі емоційні теми, пов’язані з родиною чи батьками. Це час чесно подивитися на образи та відпустити їх, щоби не тягнути у майбутнє.

На найближчий рік важливо уникати ілюзій і обманів у фінансах та стосунках. Слідкуйте за здоров’ям, особливо за імунною системою та захистом від інфекційних захворювань.

Телець

Найближче півріччя для вас буде тісно пов’язане з темою закордону. Це може бути переїзд, імміграція чи навіть повернення на батьківщину. Водночас відкривається багато можливостей для навчання, особливо іноземних мов, а також для духовного та особистісного зростання.

У вашому житті можуть з’явитися нові знайомі з інших країн, і серед них - справжні друзі чи важливі союзники. Зміни торкнуться й особистої сфери: події можуть відбуватися у житті ваших дітей, а в декого - навіть у житті онуків.

Це час, коли світ стає ширшим для вас, відкриваючи нові перспективи й горизонти.

Близнюки

Це затемнення відкриває для вас блискучі можливості в кар’єрі. У найближчі пів року ви можете здійснити амбітний ривок уперед, піднятися кар’єрними сходами та зміцнити свій авторитет в очах оточення. Це час реалізовувати сміливі плани й розширювати власний бізнес.

Велику роль відіграє підтримка родини та близьких людей - саме завдяки їй ви почуватиметеся впевненішими. Не забудьте скористатися силою затемнення для формулювання бажань і планів: усе написане в цей період має великі шанси на втілення.

Рак

Це затемнення відкриває для вас двері у нове, якісніше оточення.

У найближчі півроку у вашому житті з’являться нові друзі та союзники, які відіграють важливу роль у вашому розвитку. Ви отримаєте можливість долучитися до цікавих проєктів, розширити свої горизонти й підняти власний авторитет.

Перед вами зараз два головні напрямки:

колективна робота - спільні проєкти принесуть успіх;

сучасні технології - важливо не відставати від часу й інтегрувати новітні підходи у свою діяльність.

Будьте активними, відкритими до змін і обов’язково скористайтеся силою затемнення для того, щоб прописати свої бажання.

Лев

Для вас це затемнення підказує: зосередьтеся більше на внутрішньому, ніж на зовнішньому. Найближчі пів року стануть часом духовного пошуку й самопізнання.

Психологія, медитації, духовні практики допоможуть відкрити у собі сили й відновити впевненість.

Важливо приділяти увагу підсвідомим процесам - саме вони визначатимуть ваш стан і подальші рішення. Не забувайте про відпочинок і періодичне усамітнення: час на себе стане ресурсом, завдяки якому все зовнішнє поступово стане на свої місця.

Окрім того, перед вами можуть відкритися нові можливості, пов’язані з подорожами за кордон, імміграцією чи вирішенням документів, пов’язаних із закордонними справами. Це може стати джерелом удачі й нових перспектив.

Діва

Це затемнення відбувається саме у вашому знаку, тому його вплив на вас буде особливо сильним. Події, які закладаються зараз, матимуть силу не лише на пів року, а й можуть визначати ваш шлях на найближчі 18 років.

Головне завдання цього періоду - подбати про себе. Важливо знайти гармонію між внутрішнім і зовнішнім світом, налаштувати контакт із власним "я". Ваше самопочуття, баланс і внутрішня впевненість стануть основою всіх подальших рішень.

Саме від того, наскільки ви будете цілісними й уважними до себе, залежить те, яким буде ваш новий цикл життя.

Терези

Це затемнення відкриває для вас у найближчі пів року великі фінансові можливості. Ви зможете розвивати власний бізнес, знаходити нові джерела доходу й виходити на вищий рівень у фінансовій сфері. Для когось це буде шанс зміцнити справу, для інших - можливість придбати щось нове й цінне, що підвищить ваш рівень життя.

Зараз важливо закладати правильні звички у сфері грошей та роботи. Щоби скористатися цими шансами, вам потрібен фізичний і енергетичний ресурс. Подбайте про гармонію тіла й душі - тоді фінансові результати прийдуть природно й успішно.

Скорпіон

Це затемнення принесе вам масштабні зміни у свідомості, у способі бачити світ і в колі спілкування. У найближчі пів року ви отримаєте дуже багато інформації. Це чудовий час для навчання та самоосвіти: курси, вивчення мов, нові навички - усе це допоможе вам вийти на новий рівень.

Події можуть торкнутися і вашого близького оточення - братів, сестер або тих, кого ви вважаєте своєю малою батьківщиною.

Водночас затемнення нагадує: важливо берегти внутрішню чистоту. Якщо дозволити негативним якостям чи шкідливим звичкам узяти верх, усе може обернутися проти вас. Тримайте баланс, працюйте над собою - і цей період відкриє для вас шлях до зростання.

Стрілець

Для вас найближчі пів року головним стане найближче оточення - родина й дім. Це час, коли варто навести лад у побуті, зайнятися ремонтами чи змінами в оселі. Для самотніх представників знаку може відкритися можливість створити власну сім’ю. Також зростає важливість турботи про батьків і старших у роді.

У професійній сфері деякі Стрільці зможуть перейти на фріланс або роботу з дому, що дозволить краще поєднувати справи й сімейні обов’язки.

Окрім того, відкривається чудова можливість для вирішення житлових питань: від придбання власного житла до облаштування простору, у якому ви почуватиметеся по-справжньому вдома.

Цей період підкреслює значення роду, традицій і вашої ролі у власній сім’ї. Те, що ви закладете зараз, стане фундаментом на довгі роки.

Козоріг

Це затемнення наповнює вас справжньою сонячною енергією. Ви станете більш харизматичними, відкритими й помітними, привертаючи до себе увагу оточення.

У професійній сфері це шанс яскраво проявити себе, особливо якщо ви займаєтеся творчістю - успіх може бути справді колосальним.

Цей час також сприятливий для тих, хто працює з дітьми чи молоддю. Взагалі діти відіграватимуть особливу роль у вашому житті найближчим часом: вони можуть стати джерелом натхнення, радості та змін.

Вам варто відмовитися від надмірного консерватизму й дозволити собі стати "душею молодим" - легше приймати нове й відкриватися світу.

На горизонті можуть з’явитися романтичні стосунки, довгоочікувані й яскраві. А для декого хобі чи творча справа поступово перетвориться на основну професію та джерело доходу.

Водолій

Це затемнення підкаже вам, у якій сфері ви можете бути найбільш корисними іншим людям і суспільству. У найближчі пів року ви чіткіше відчуєте, що саме робить ваше життя значущим і наповненим.

Можуть з’явитися нові проекти, які дадуть вам відчуття, що ви творите щось важливе. Це також гарний час для участі у спільних ініціативах, роботи з групами, волонтерства чи соціальних ідей.

Важливо не розчинятися у вимогах оточення, а знаходити баланс: реалізовувати себе і водночас приносити користь світу.

Риби

Це вже не перше затемнення, де саме ви граєте ключову роль. Уроки, які проходить усе людство, напряму пов’язані з енергією вашого знаку. Саме тому зараз ви опиняєтеся у центрі уваги.

Ваші найкращі якості - духовність, глибина, чутливість і творчість - стають головними орієнтирами. Люди підсвідомо рівнятимуться на вас, на вашу здатність гармонізувати внутрішнє і зовнішнє, поєднувати матеріальне й духовне.

Особливу роль у найближчі пів року відіграватимуть партнери по шлюбу чи серйозних стосунках. Для багатьох Риб це може стати часом зміцнення союзу або створення нового, справді міцного партнерства. Вплив чоловіка чи дружини буде головним, і саме через ці стосунки ви відчуєте важливі зміни у своєму житті.

Це час для того, щоб підтримувати у собі рівновагу, розкривати творчий потенціал і ділитися ним з іншими. Гармонізація власних процесів допоможе не лише вам, а й тим, хто поруч, адже саме Риби задають тон цьому періоду.

