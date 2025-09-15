$41.310.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку

Київ • УНН

 • 222 перегляди

21 вересня відбудеться сонячне затемнення, що збігається з осіннім рівноденням.

Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку

Цього тижня, 21 вересня, відбудеться сонячне затемнення, яке збігається ще із днем осіннього рівнодення. Як це вплине на різні сфери життя, і чого очікувати в період із 15 по 21 вересня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.  

Як вказала Базиленко, цей тиждень особливий — ми живемо в коридорі затемнень, проміжку між двома потужними небесними подіями.

Це той час, коли небо ніби відкриває двері, щоб кожен із нас міг скоригувати своє майбутнє — через свої думки, наміри та вчинки. Наші бажання стають більш сильними, а слова й дії — значимішими

- розповіла астролог. 

Сонячне затемнення 21 вересня

21 вересня о 22:42 за київським часом в 30 градусі Риб відбудеться сонячне затемнення.

Це завжди нова точка відліку, але цього разу вона буде надзвичайно сильною.

Сонячне затемнення пов’язане з нашими діями, соціальними проявами, рішеннями, які ми приймаємо. Його енергія торкається не лише особистого, а й глобального — природних процесів, політичних подій і колективних рішень.

У цей період особливо уважно треба ставитися до свого здоров’я, адже енергія затемнення діє на серце й загальний стан організму. Це дні, коли варто бути обережними, берегти себе і своїх близьких

- закликала Базиленко. 

Дитяча тривога на початку навчального року: як розпізнати та допомогти01.09.25, 13:20 • 3401 перегляд

Аспекти гороскопу затемнення

У гороскопі цього затемнення Сонце та Місяць з’єднаються не лише між собою, а й із Меркурієм. При цьому утворюється напружена опозиція до Сатурна й Нептуна.

• Це символ того, що ми маємо відмовитися від старих, диктаторських і застарілих форм.

• Але завдяки впливу Нептуна все відбуватиметься завуальовано, не все буде видно одразу. Частину істини ми зможемо усвідомити лише згодом.

• Сатурн буде вимагати відповідальності й чіткого підходу.

Це затемнення вже зараз готує ґрунт для глобальних змін у світі.

NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15.09.25, 05:27 • 3278 переглядiв

Особливості цього тижня

Крім самого затемнення, на тижні виділяються аспекти Меркурія, що формуватимуть наш настрій і буденність:

• 17–18 вересня — Меркурій у з’єднанні з Сонцем утворює опозицію до Сатурна. Це дні, коли можуть ламатися плани, зриватися графіки, зростає схильність до суперечок і протиріч;

• 19 вересня — Меркурій переходить у Терези й одразу формує опозицію до Нептуна. Це дає розгубленість, страхи, плутанину, ілюзії. В цей час складно приймати ясні рішення, краще відкласти важливі кроки;

• у той же день Венера переходить у Діву й з’єднується з Місяцем. Наші почуття стануть стриманішими, більш відповідальними. Це гарний момент для турботи про близьких, домашніх справ, очищення простору й навіть розвантажувальних днів для здоров’я.

Наприкінці тижня Марс починає формувати квадратуру до Плутона — аспект військової напруги, який відчуватиметься особливо сильно вже наступного тижня.

Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих26.08.25, 17:13 • 79409 переглядiв

Як прожити цей час:

• не поспішайте з важливими рішеннями;

• уникайте конфліктів і ризиків;

• приділіть час турботі про близьких і про себе;

• проведіть очищення дому й простору — це допоможе налаштуватися на нову енергію.

Висновок

Сонячне затемнення завжди збігається з новолунням і відкриває новий потік енергії. Це момент, коли Всесвіт чує нас особливо уважно. Використайте цей час, щоб прописати свої бажання й наміри

- вказала Базиленко.

Цього разу затемнення збігається ще й із днем осіннього рівнодення (22 вересня) — однією з чотирьох сакральних точок року. Це додає сил усім нашим прагненням.

І хоч у кожного з нас є свої особисті мрії, усіх нас об’єднує одне велике бажання — жити в мирі, любові та світлі. Нехай саме воно стане спільним вектором і підтримає нас у майбутніх змінах.

Астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку (15- 21 вересня, тиждень сонячного затемнення)

Овен

Для вас цей тиждень підсвітить сферу повсякденних справ і здоров’я. Ви можете відчути втому й труднощі з концентрацією, буде непросто ухвалювати швидкі рішення.

Порада: дотримуйтесь режиму, не перевантажуйте себе, більше відпочивайте.

Телець

Ваш акцент цього тижня — любов, діти, творчість. Хочеться більше радості, легкості, спілкування. Може виникнути нове захоплення чи навіть початок романтичної історії.

Порада: дозволяйте собі радіти, приділяйте час хобі й тим, кого любите.

Близнюки

Цей тиждень підштовхне до рішень, пов’язаних із домом та родиною. Можливі зміни у побуті чи навіть думки про переїзд. А ще буде багато знайомств і цікавих ситуацій, що подарують усмішку.

Порада: підтримуйте рідних і не відмовляйтесь від нових контактів.

Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27.08.25, 10:35 • 216419 переглядiв

Рак

На вас чекає великий інформаційний потік: новини, навчання, зустрічі. Початок тижня принесе гарний емоційний підйом, який варто використати для спілкування й розвитку.

Порада: навчайтеся новому та використовуйте свій досвід, він стане в пригоді.

Лев

У центрі уваги — фінансова стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Ви можете знайти нові можливості для заробітку, але також постане потреба контролювати витрати.

Порада: раціонально розподіляйте ресурси й не піддавайтесь на спокуси.

Діва

Це ваш час! Саме у вашому знаку відбудеться сонячне затемнення, яке стане новою відправною точкою у житті. Ви відчуєте, що доля вимагає від вас змін: нові плани, нові бажання, нове бачення себе.

Порада: уважно ставтеся до своїх намірів і мрій — вони зараз мають особливу силу формувати майбутнє.

Терези

Тиждень може принести бажання усамітнитися й попрацювати з внутрішнім станом. Можливі глибокі переживання чи відчуття втоми. Це важливий час, щоб очиститися й відпустити старе.

Порада: слухайте інтуїцію, приділіть увагу духовним практикам і власному спокою.

Скорпіон

У фокусі цього тижня — друзі, колективи й плани на майбутнє. Ви можете змінити своє коло спілкування: хтось відійде, а нові люди прийдуть у ваше життя.

Порада: не бійтеся відпускати старе, відчиняйте двері новим можливостям.

Стрілець

Ваш соціальний статус і кар’єра зараз у центрі уваги. Можливі серйозні рішення, зміна напрямку роботи або нові амбітні проекти.

Порада: проявіть свої сильні сторони й дійте стратегічно — цей час може дати прорив.

Як убезпечити себе під час автоподорожі у відпустку: українцям озвучили поради10.08.25, 16:39 • 6465 переглядiв

Козоріг

Ви прагнете знань і розширення світогляду. Це час подорожей, навчання, контактів із людьми з інших культур. Відкрийтесь новим ідеям.

Порада: навчання й духовний розвиток принесуть вам натхнення та нові ресурси.

Водолій

Цей тиждень торкнеться глибоких питань: фінансів, спільних ресурсів, психологічних переживань. Ви можете отримати важливі уроки через стосунки чи гроші.

Порада: будьте обережними у фінансових рішеннях і шукайте внутрішній баланс.

Риби

Затемнення у знаку Діви напряму вплине на ваші стосунки з іншими людьми. Ви можете відчувати протиріччя у партнерстві чи підвищене напруження. Виникне потреба переосмислити, з ким ви поруч і чому.

Порада: будьте терплячими, шукайте гармонію й не ухвалюйте рішень поспіхом.

Лілія Подоляк

