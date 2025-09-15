Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака

На этой неделе, 21 сентября, произойдет солнечное затмение, которое совпадает с днем осеннего равноденствия. Как это повлияет на различные сферы жизни, и чего ожидать в период с 15 по 21 сентября - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Как указала Базиленко, эта неделя особенная — мы живем в коридоре затмений, промежутке между двумя мощными небесными событиями.

Это то время, когда небо словно открывает двери, чтобы каждый из нас мог скорректировать свое будущее — через свои мысли, намерения и поступки. Наши желания становятся более сильными, а слова и действия — более значимыми - рассказала астролог.

Солнечное затмение 21 сентября

21 сентября в 22:42 по киевскому времени в 30 градусе Рыб произойдет солнечное затмение.

Это всегда новая точка отсчета, но на этот раз она будет чрезвычайно сильной.

Солнечное затмение связано с нашими действиями, социальными проявлениями, решениями, которые мы принимаем. Его энергия затрагивает не только личное, но и глобальное — природные процессы, политические события и коллективные решения.

В этот период особенно внимательно нужно относиться к своему здоровью, ведь энергия затмения действует на сердце и общее состояние организма. Это дни, когда стоит быть осторожными, беречь себя и своих близких - призвала Базиленко.

Аспекты гороскопа затмения

В гороскопе этого затмения Солнце и Луна соединятся не только между собой, но и с Меркурием. При этом образуется напряженная оппозиция к Сатурну и Нептуну.

• Это символ того, что мы должны отказаться от старых, диктаторских и устаревших форм.

• Но благодаря влиянию Нептуна все будет происходить завуалированно, не все будет видно сразу. Часть истины мы сможем осознать лишь впоследствии.

• Сатурн будет требовать ответственности и четкого подхода.

Это затмение уже сейчас готовит почву для глобальных изменений в мире.

Особенности этой недели

Помимо самого затмения, на неделе выделяются аспекты Меркурия, которые будут формировать наше настроение и повседневность:

• 17–18 сентября — Меркурий в соединении с Солнцем образует оппозицию к Сатурну. Это дни, когда могут ломаться планы, срываться графики, возрастает склонность к спорам и противоречиям;

• 19 сентября — Меркурий переходит в Весы и сразу формирует оппозицию к Нептуну. Это дает растерянность, страхи, путаницу, иллюзии. В это время сложно принимать ясные решения, лучше отложить важные шаги;

• в тот же день Венера переходит в Деву и соединяется с Луной. Наши чувства станут более сдержанными, более ответственными. Это хороший момент для заботы о близких, домашних дел, очищения пространства и даже разгрузочных дней для здоровья.

В конце недели Марс начинает формировать квадратуру к Плутону — аспект военной напряженности, который будет ощущаться особенно сильно уже на следующей неделе.

Как прожить это время:

• не спешите с важными решениями;

• избегайте конфликтов и рисков;

• уделите время заботе о близких и о себе;

• проведите очищение дома и пространства — это поможет настроиться на новую энергию.

Вывод

Солнечное затмение всегда совпадает с новолунием и открывает новый поток энергии. Это момент, когда Вселенная слышит нас особенно внимательно. Используйте это время, чтобы прописать свои желания и намерения - указала Базиленко.

На этот раз затмение совпадает еще и с днем осеннего равноденствия (22 сентября) — одной из четырех сакральных точек года. Это добавляет сил всем нашим стремлениям.

И хотя у каждого из нас есть свои личные мечты, всех нас объединяет одно большое желание — жить в мире, любви и свете. Пусть именно оно станет общим вектором и поддержит нас в будущих изменениях.

Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака (15-21 сентября, неделя солнечного затмения)

Овен

Для вас эта неделя подсветит сферу повседневных дел и здоровья. Вы можете почувствовать усталость и трудности с концентрацией, будет непросто принимать быстрые решения.

Совет: соблюдайте режим, не перегружайте себя, больше отдыхайте.

Телец

Ваш акцент на этой неделе — любовь, дети, творчество. Хочется больше радости, легкости, общения. Может возникнуть новое увлечение или даже начало романтической истории.

Совет: позволяйте себе радоваться, уделяйте время хобби и тем, кого любите.

Близнецы

Эта неделя подтолкнет к решениям, связанным с домом и семьей. Возможны изменения в быту или даже мысли о переезде. А еще будет много знакомств и интересных ситуаций, которые подарят улыбку.

Совет: поддерживайте родных и не отказывайтесь от новых контактов.

Рак

Вас ждет большой информационный поток: новости, обучение, встречи. Начало недели принесет хороший эмоциональный подъем, который стоит использовать для общения и развития.

Совет: учитесь новому и используйте свой опыт, он пригодится.

Лев

В центре внимания — финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Вы можете найти новые возможности для заработка, но также возникнет потребность контролировать расходы.

Совет: рационально распределяйте ресурсы и не поддавайтесь искушениям.

Дева

Это ваше время! Именно в вашем знаке произойдет солнечное затмение, которое станет новой отправной точкой в жизни. Вы почувствуете, что судьба требует от вас перемен: новые планы, новые желания, новое видение себя.

Совет: внимательно относитесь к своим намерениям и мечтам — они сейчас имеют особую силу формировать будущее.

Весы

Неделя может принести желание уединиться и поработать с внутренним состоянием. Возможны глубокие переживания или ощущение усталости. Это важное время, чтобы очиститься и отпустить старое.

Совет: слушайте интуицию, уделите внимание духовным практикам и собственному спокойствию.

Скорпион

В фокусе этой недели — друзья, коллективы и планы на будущее. Вы можете изменить свой круг общения: кто-то уйдет, а новые люди придут в вашу жизнь.

Совет: не бойтесь отпускать старое, открывайте двери новым возможностям.

Стрелец

Ваш социальный статус и карьера сейчас в центре внимания. Возможны серьезные решения, смена направления работы или новые амбициозные проекты.

Совет: проявите свои сильные стороны и действуйте стратегически — это время может дать прорыв.

Козерог

Вы стремитесь к знаниям и расширению мировоззрения. Это время путешествий, обучения, контактов с людьми из других культур. Откройтесь новым идеям.

Совет: обучение и духовное развитие принесут вам вдохновение и новые ресурсы.

Водолей

Эта неделя затронет глубокие вопросы: финансов, общих ресурсов, психологических переживаний. Вы можете получить важные уроки через отношения или деньги.

Совет: будьте осторожны в финансовых решениях и ищите внутренний баланс.

Рыбы

Затмение в знаке Девы напрямую повлияет на ваши отношения с другими людьми. Вы можете чувствовать противоречия в партнерстве или повышенное напряжение. Возникнет потребность переосмыслить, с кем вы рядом и почему.

Совет: будьте терпеливы, ищите гармонию и не принимайте решений в спешке.