Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Киев • УНН
21 сентября произойдет солнечное затмение, совпадающее с осенним равноденствием.
На этой неделе, 21 сентября, произойдет солнечное затмение, которое совпадает с днем осеннего равноденствия. Как это повлияет на различные сферы жизни, и чего ожидать в период с 15 по 21 сентября - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
Как указала Базиленко, эта неделя особенная — мы живем в коридоре затмений, промежутке между двумя мощными небесными событиями.
Это то время, когда небо словно открывает двери, чтобы каждый из нас мог скорректировать свое будущее — через свои мысли, намерения и поступки. Наши желания становятся более сильными, а слова и действия — более значимыми
Солнечное затмение 21 сентября
21 сентября в 22:42 по киевскому времени в 30 градусе Рыб произойдет солнечное затмение.
Это всегда новая точка отсчета, но на этот раз она будет чрезвычайно сильной.
Солнечное затмение связано с нашими действиями, социальными проявлениями, решениями, которые мы принимаем. Его энергия затрагивает не только личное, но и глобальное — природные процессы, политические события и коллективные решения.
В этот период особенно внимательно нужно относиться к своему здоровью, ведь энергия затмения действует на сердце и общее состояние организма. Это дни, когда стоит быть осторожными, беречь себя и своих близких
Аспекты гороскопа затмения
В гороскопе этого затмения Солнце и Луна соединятся не только между собой, но и с Меркурием. При этом образуется напряженная оппозиция к Сатурну и Нептуну.
• Это символ того, что мы должны отказаться от старых, диктаторских и устаревших форм.
• Но благодаря влиянию Нептуна все будет происходить завуалированно, не все будет видно сразу. Часть истины мы сможем осознать лишь впоследствии.
• Сатурн будет требовать ответственности и четкого подхода.
Это затмение уже сейчас готовит почву для глобальных изменений в мире.
Особенности этой недели
Помимо самого затмения, на неделе выделяются аспекты Меркурия, которые будут формировать наше настроение и повседневность:
• 17–18 сентября — Меркурий в соединении с Солнцем образует оппозицию к Сатурну. Это дни, когда могут ломаться планы, срываться графики, возрастает склонность к спорам и противоречиям;
• 19 сентября — Меркурий переходит в Весы и сразу формирует оппозицию к Нептуну. Это дает растерянность, страхи, путаницу, иллюзии. В это время сложно принимать ясные решения, лучше отложить важные шаги;
• в тот же день Венера переходит в Деву и соединяется с Луной. Наши чувства станут более сдержанными, более ответственными. Это хороший момент для заботы о близких, домашних дел, очищения пространства и даже разгрузочных дней для здоровья.
В конце недели Марс начинает формировать квадратуру к Плутону — аспект военной напряженности, который будет ощущаться особенно сильно уже на следующей неделе.
Как прожить это время:
• не спешите с важными решениями;
• избегайте конфликтов и рисков;
• уделите время заботе о близких и о себе;
• проведите очищение дома и пространства — это поможет настроиться на новую энергию.
Вывод
Солнечное затмение всегда совпадает с новолунием и открывает новый поток энергии. Это момент, когда Вселенная слышит нас особенно внимательно. Используйте это время, чтобы прописать свои желания и намерения
На этот раз затмение совпадает еще и с днем осеннего равноденствия (22 сентября) — одной из четырех сакральных точек года. Это добавляет сил всем нашим стремлениям.
И хотя у каждого из нас есть свои личные мечты, всех нас объединяет одно большое желание — жить в мире, любви и свете. Пусть именно оно станет общим вектором и поддержит нас в будущих изменениях.
Астрологический прогноз для всех знаков Зодиака (15-21 сентября, неделя солнечного затмения)
Овен
Для вас эта неделя подсветит сферу повседневных дел и здоровья. Вы можете почувствовать усталость и трудности с концентрацией, будет непросто принимать быстрые решения.
Совет: соблюдайте режим, не перегружайте себя, больше отдыхайте.
Телец
Ваш акцент на этой неделе — любовь, дети, творчество. Хочется больше радости, легкости, общения. Может возникнуть новое увлечение или даже начало романтической истории.
Совет: позволяйте себе радоваться, уделяйте время хобби и тем, кого любите.
Близнецы
Эта неделя подтолкнет к решениям, связанным с домом и семьей. Возможны изменения в быту или даже мысли о переезде. А еще будет много знакомств и интересных ситуаций, которые подарят улыбку.
Совет: поддерживайте родных и не отказывайтесь от новых контактов.
Рак
Вас ждет большой информационный поток: новости, обучение, встречи. Начало недели принесет хороший эмоциональный подъем, который стоит использовать для общения и развития.
Совет: учитесь новому и используйте свой опыт, он пригодится.
Лев
В центре внимания — финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Вы можете найти новые возможности для заработка, но также возникнет потребность контролировать расходы.
Совет: рационально распределяйте ресурсы и не поддавайтесь искушениям.
Дева
Это ваше время! Именно в вашем знаке произойдет солнечное затмение, которое станет новой отправной точкой в жизни. Вы почувствуете, что судьба требует от вас перемен: новые планы, новые желания, новое видение себя.
Совет: внимательно относитесь к своим намерениям и мечтам — они сейчас имеют особую силу формировать будущее.
Весы
Неделя может принести желание уединиться и поработать с внутренним состоянием. Возможны глубокие переживания или ощущение усталости. Это важное время, чтобы очиститься и отпустить старое.
Совет: слушайте интуицию, уделите внимание духовным практикам и собственному спокойствию.
Скорпион
В фокусе этой недели — друзья, коллективы и планы на будущее. Вы можете изменить свой круг общения: кто-то уйдет, а новые люди придут в вашу жизнь.
Совет: не бойтесь отпускать старое, открывайте двери новым возможностям.
Стрелец
Ваш социальный статус и карьера сейчас в центре внимания. Возможны серьезные решения, смена направления работы или новые амбициозные проекты.
Совет: проявите свои сильные стороны и действуйте стратегически — это время может дать прорыв.
Козерог
Вы стремитесь к знаниям и расширению мировоззрения. Это время путешествий, обучения, контактов с людьми из других культур. Откройтесь новым идеям.
Совет: обучение и духовное развитие принесут вам вдохновение и новые ресурсы.
Водолей
Эта неделя затронет глубокие вопросы: финансов, общих ресурсов, психологических переживаний. Вы можете получить важные уроки через отношения или деньги.
Совет: будьте осторожны в финансовых решениях и ищите внутренний баланс.
Рыбы
Затмение в знаке Девы напрямую повлияет на ваши отношения с другими людьми. Вы можете чувствовать противоречия в партнерстве или повышенное напряжение. Возникнет потребность переосмыслить, с кем вы рядом и почему.
Совет: будьте терпеливы, ищите гармонию и не принимайте решений в спешке.