Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных

В начале сентября 2025 года ожидается несколько магнитных бурь, в основном слабых и умеренных, которые могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Специалисты советуют заранее подготовиться, чтобы минимизировать дискомфорт, пишет УНН со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы США.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение земной магнитосферы, вызванное мощными выбросами энергии от Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки или корональные выбросы массы, заряженные частицы движутся к Земле и взаимодействуют с ее магнитным полем. Это приводит к колебаниям магнитосферы, которые могут иметь разную степень интенсивности.

Последствия магнитных бурь ощутимы не только в космосе. Они способны нарушать работу электроники, коммуникационных систем и навигационных приборов, а также влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. Мощность бури определяют с помощью индекса Kp, который оценивает степень возмущения магнитного поля от 0 до 9. Значение Kp от 5 и выше считается сигналом о заметных магнитных колебаниях.

Такие явления могут сопровождаться головной болью, повышенной утомляемостью, нарушением сна и изменениями давления у людей, более чувствительных к геомагнитным колебаниям.

Когда ждать магнитные бури в сентябре 2025

Специалисты прогнозируют следующие даты возможных возмущений:

4 сентября – слабая буря (Kp 4);

5 сентября – умеренная буря (Kp 6);

6 сентября – слабая буря (Kp 4).

В остальные дни месяца геомагнитные колебания не прогнозируются. В то же время данные о магнитных возмущениях обновляются каждый понедельник до 15:00 UTC и дают прогноз космической погоды на 27 дней. Отметим, что метеочувствительным людям стоит внимательно относиться к прогнозам и собственному здоровью даже в дни незначительных колебаний.

Как магнитные бури влияют на организм

В периоды повышенной солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия. Чаще всего это проявляется в виде головной боли, повышенной утомляемости, колебаний артериального давления, нарушений сна и обострения хронических заболеваний. Подобная реакция организма связана с влиянием электромагнитных волн на нервную и сердечно-сосудистую системы, что особенно ощутимо для людей с повышенной чувствительностью к геомагнитным колебаниям.

Особенно уязвимы к таким изменениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины и те, кто страдает хроническими неврологическими проблемами. Этим категориям специалисты советуют более внимательно следить за собственным состоянием и при необходимости корректировать физические нагрузки и режим дня во время магнитных бурь.

Как смягчить влияние магнитной бури

Чтобы смягчить влияние магнитной бури на организм, медики советуют внимательно относиться к физической и эмоциональной нагрузке. В такие дни стоит избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и переутомления, отдавать приоритет отдыху и полноценному сну. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе и заниматься легкой физической активностью, например, йогой или пешими прогулками, что помогает снять напряжение и стабилизировать самочувствие.

Также важно пересмотреть рацион: во время магнитных бурь лучше ограничить употребление кофе, алкоголя и тяжелой жирной пищи, вместо этого отдавать предпочтение легким блюдам, фруктам, овощам и достаточному количеству воды. Такой подход позволяет организму легче переносить геомагнитные колебания, снижая риск обострения хронических заболеваний и неприятных симптомов у людей, чувствительных к магнитным бурям.

Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года