Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 14364 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 32532 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 60837 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 95874 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 79991 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 81078 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 44657 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 81580 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 73051 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40505 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути

Киев • УНН

 • 24 просмотра

NASA обнародовало фото звездного скопления, сделанное телескопом Hubble. Снимок показывает часть карликовой галактики вблизи Млечного Пути, где формируются новые звезды.

NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фото звездного пейзажа, на котором изображено скопление небесных светил. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что снимок части карликовой галактики вблизи Млечного Пути сделал космический телескоп NASA/ESA Hubble.

Мы видим яркие, молодые звезды, которые освещают газовые облака и формируют сгустки пыли мощным ультрафиолетовым излучением

- рассказали ученые.

Они уточнили, что в Большом Магеллановом Облаке содержится несколько участков, где газовые облака объединяются в новые звезды. На снимке можно увидеть часть второй по величине области звездообразования в галактике под названием N11.

Напомним

Марсоход NASA Perseverance нашел в сухом речном русле Красной планеты камни, которые могут содержать признаки древней микроскопической жизни. Приборы марсохода обнаружили соединения на основе углерода и поверхностные пятна, которые часто связывают с микробной жизнью на Земле.

NASA обнаружило планету-«суперземлю», которая излучает таинственный сигнал на протяжении многих лет15.07.25, 12:18 • 6004 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Европейское космическое агентство
НАСА