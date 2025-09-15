NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фото звездного пейзажа, на котором изображено скопление небесных светил. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что снимок части карликовой галактики вблизи Млечного Пути сделал космический телескоп NASA/ESA Hubble.

Мы видим яркие, молодые звезды, которые освещают газовые облака и формируют сгустки пыли мощным ультрафиолетовым излучением