NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути
Киев • УНН
NASA обнародовало фото звездного скопления, сделанное телескопом Hubble. Снимок показывает часть карликовой галактики вблизи Млечного Пути, где формируются новые звезды.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фото звездного пейзажа, на котором изображено скопление небесных светил. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что снимок части карликовой галактики вблизи Млечного Пути сделал космический телескоп NASA/ESA Hubble.
Мы видим яркие, молодые звезды, которые освещают газовые облака и формируют сгустки пыли мощным ультрафиолетовым излучением
Они уточнили, что в Большом Магеллановом Облаке содержится несколько участков, где газовые облака объединяются в новые звезды. На снимке можно увидеть часть второй по величине области звездообразования в галактике под названием N11.
Напомним
Марсоход NASA Perseverance нашел в сухом речном русле Красной планеты камни, которые могут содержать признаки древней микроскопической жизни. Приборы марсохода обнаружили соединения на основе углерода и поверхностные пятна, которые часто связывают с микробной жизнью на Земле.
