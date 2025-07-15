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NASA обнаружило планету-«суперземлю», которая излучает таинственный сигнал на протяжении многих лет

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Космическое агентство NASA обнаружило планету TOI-1846 b, которая почти вдвое больше Земли и в четыре раза массивнее, излучающую повторяющийся сигнал. Планета вращается вокруг красного карлика каждые четыре дня, вызывая странное падение света.

NASA обнаружило планету-«суперземлю», которая излучает таинственный сигнал на протяжении многих лет

Космическое агентство NASA обнаружило таинственную планету-"суперземлю", которая, возможно, подает повторяющийся сигнал с расстояния 154 световых лет. Планета, названная TOI-1846 b, почти вдвое больше Земли и в четыре раза массивнее, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Планета вращается вокруг небольшого, холодного красного "карлика" каждые четыре дня и вызывает странное, повторяющееся падение света звезды. Это сигнал, который впервые привлек внимание ученых, когда космический телескоп TESS NASA наблюдал закономерность затемнения в марте каждого года.

Теперь командой ученых подтверждено, что TOI-1846 b попадает в так называемую "радиусную щель" – редкую категорию между малыми, каменистыми планетами, такими как Земля, и более крупными, богатыми газом планетами, такими как Нептун.

Несмотря на оценочную температуру поверхности 600 °F, исследователи говорят, что планета все еще может содержать воду. Считается, что она имеет твердое каменное ядро, плотный слой льда и, возможно, даже неглубокий океан или тонкую атмосферу.

Ведущий исследователь обсерватории Укаймеден в Марокко Абдерахман Субкиу, сказал: "Мы подтвердили наличие TOI-1846 b с помощью данных TESS и многоцветных наземных фотометрических данных, изображений высокого разрешения и спектроскопических наблюдений".

Их измерения также показали, что планета вращается вокруг своей звезды чуть менее чем за четыре дня, оставаясь на орбите, которая намного ближе к ее солнцу, чем Меркурий в нашей Солнечной системе.

Звезда-хозяин — "красный карлик", примерно на 40 % меньше по размеру и массе нашего Солнца, светящийся при температуре около 6000°F.

Телескоп Уэбба впервые сфотографировал молодую экзопланету размером с Сатурн25.06.25, 21:30 • 3250 просмотров

Поскольку красные карлики меньше и тусклее, планеты должны вращаться близко к звезде, чтобы получать тепло, что также облегчает телескопам их обнаружение, когда они проходят перед звездой.

Телескоп TESS, запущенный в 2018 году, зафиксировал более 7600 таких транзитных действий и подтвердил существование более 630 планет на сегодняшний день.

Четыре высокочувствительные камеры телескопа сканируют небо каждые 30 минут, что делает его идеальным для обнаружения неглубоких провалов света, подобных тем, что наблюдаются у TOI-1846 b.

Вновь обнаруженная планета, вероятно, также приливно заблокирована, то есть одна сторона всегда повернута к своей звезде, а другая остается в темноте. Этот температурный контраст может позволить воде задерживаться в более холодных регионах, в зависимости от того, как тепло движется через атмосферу.

Ученые NASA надеются, что космический телескоп Джеймса Уэбба вскоре нацелится на TOI-1846 b для изучения ее атмосферы с помощью инфракрасного света.

При благоприятных условиях Уэбб сможет обнаружить признаки водяного пара, метана, углекислого газа или других газов.

Поскольку красные карлики составляют около 75% всех звезд в Млечном Пути, изучение планет, таких как TOI-1846 b, может показать, сколько еще потенциально пригодных для жизни миров может скрываться в нашей галактике.

Дополнение

Новый космический телескоп HWO, который будет представлен в 2025 году, предназначен для поиска и характеристики потенциально пригодных для жизни экзопланет. Его главная цель — обнаружить жидкую воду на поверхности по меньшей мере 25 планет.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
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