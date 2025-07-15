NASA виявила планету-"суперземлю", яка випромінює таємничий сигнал протягом багатьох років

Космічна агенція NASA виявило таємничу планету-"суперземлю", яка, можливо, подає повторюваний сигнал з відстані 154 світлових років. Планета, названа TOI-1846 b, майже вдвічі більша за Землю та в чотири рази масивніша, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Планета обертається навколо невеликого, холодного червоного "карлика" кожні чотири дні та викликає дивне, повторюване падіння світла зірки. Це сигнал, який вперше привернув увагу вчених, коли космічний телескоп TESS NASA спостерігав закономірність затемнення у березні кожного року.

Тепер командою вчених підтверджено, що TOI-1846 b потрапляє до так званої "радіусної щілини" – рідкісної категорії між малими, кам'янистими планетами, такими як Земля, та більшими, багатими на газ планетами, такими як Нептун.

Незважаючи на оціночну температуру поверхні 600 °F, дослідники кажуть, що планета все ще може містити воду. Вважається, що вона має тверде кам'яне ядро, щільний шар льоду та, можливо, навіть неглибокий океан або тонку атмосферу.

Провідний дослідник обсерваторії Укаймеден у Марокко Абдерахман Субкіу, сказав: "Ми підтвердили наявність TOI-1846 b за допомогою даних TESS та багатокольорових наземних фотометричних даних, зображень високої роздільної здатності та спектроскопічних спостережень".

Їхні вимірювання також показали, що планета обертається навколо своєї зірки трохи менше ніж за чотири дні, залишаючись на орбіті, яка набагато ближча до її сонця, ніж Меркурій у нашій Сонячній системі.

Зоря-господар — "червоний карлик", приблизно на 40 % менший за розмір і масу нашого Сонця, що світиться при температурі близько 6000°F.

Телескоп Вебба вперше сфотографував молоду екзопланету розміром із Сатурн

Оскільки червоні карлики менші та тьмяніші, планети повинні обертатися близько до зірки, щоб отримувати тепло, що також полегшує телескопам їх виявлення, коли вони проходять перед зіркою.

Телескоп TESS, запущений у 2018 році, зафіксував понад 7600 таких транзитних дій і підтвердив існування понад 630 планет на станом сьогодні.

Чотири високочутливі камери телескопу сканують небо кожні 30 хвилин, що робить його ідеальним для виявлення неглибоких провалів світла, подібних до тих, що спостерігаються у TOI-1846 b.

Нововиявлена планета, ймовірно, також припливно замкнена, тобто одна сторона завжди повернута до своєї зірки, а інша залишається в темряві. Цей температурний контраст може дати змогу воді затримуватися в холодніших регіонах, залежно від того, як тепло рухається через атмосферу.

Вчені NASA сподіваються, що космічний телескоп Джеймса Вебба незабаром націлиться на TOI-1846 b для вивчення її атмосфери за допомогою інфрачервоного світла.

За сприятливих умов Вебб зможе виявити ознаки водяної пари, метану, вуглекислого газу або інших газів.

Оскільки червоні карлики складають близько 75% усіх зірок у Чумацькому Шляху, вивчення планет, таких як TOI-1846 b, може показати, скільки ще потенційно придатних для життя світів може ховатися у нашій галактиці.

Доповнення

Новий космічний телескоп HWO, що буде представлений у 2025 році, призначений для пошуку та характеристики потенційно придатних для життя екзопланет. Його головна мета — виявити рідку воду на поверхні щонайменше 25 планет.