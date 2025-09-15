NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху

$41.310.00
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 14459 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 32807 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 61023 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 96057 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 80140 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 81125 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 44696 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 81663 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 73101 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40515 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Автори
Рух Броварським проспектом у Києві частково обмежать на три тижні - КМДА14 вересня, 16:48
Андрій Білецький: росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх14 вересня, 17:11
путін тримається за таких же, як він: геронтократія в росії посилюється - The Times14 вересня, 17:21
Польща пропонує перехоплювати російські ракети та БПЛА в небі над Україною - Сікорський14 вересня, 18:02
Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон14 вересня, 19:02
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми13 вересня, 07:00
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Кая Каллас
Україна
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні12 вересня, 14:01
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11 вересня, 11:11
Bild
Іскандер (ОТРК)
The Times
Financial Times
The Guardian

NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху

Київ • УНН

 • 92 перегляди

NASA оприлюднило фото зоряного скупчення, зроблене телескопом Hubble. Знімок показує частину карликової галактики поблизу Чумацького Шляху, де формуються нові зорі.

NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило фото зоряного пейзажу, на якому зображено скупчення небесних світил. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що знімок частини карликової галактики поблизу Чумацького Шляху зробив космічний телескоп NASA/ESA Hubble.

Ми бачимо яскраві, молоді зорі, які освітлюють газові хмари та формують згустки пилу потужним ультрафіолетовим випромінюванням

- розповіли вчені.

Вони уточнили, що у Великій Магеллановій Хмарі містяться кілька ділянок, де газові хмари об’єднуються в нові зорі. На знімку можна побачити частину другої за величиною області зореутворення у галактиці під назвою N11.

Нагадаємо

Марсохід NASA Perseverance знайшов у сухому річковому руслі Червоної планети камені, що можуть містити ознаки стародавнього мікроскопічного життя. Прилади марсохода виявили сполуки на основі вуглецю та поверхневі плями, які часто пов'язують з мікробним життям на Землі.

NASA виявила планету-"суперземлю", яка випромінює таємничий сигнал протягом багатьох років15.07.25, 12:18

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
Європейське космічне агентство
NASA