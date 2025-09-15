NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху
Київ • УНН
NASA оприлюднило фото зоряного скупчення, зроблене телескопом Hubble. Знімок показує частину карликової галактики поблизу Чумацького Шляху, де формуються нові зорі.
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило фото зоряного пейзажу, на якому зображено скупчення небесних світил. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що знімок частини карликової галактики поблизу Чумацького Шляху зробив космічний телескоп NASA/ESA Hubble.
Ми бачимо яскраві, молоді зорі, які освітлюють газові хмари та формують згустки пилу потужним ультрафіолетовим випромінюванням
Вони уточнили, що у Великій Магеллановій Хмарі містяться кілька ділянок, де газові хмари об’єднуються в нові зорі. На знімку можна побачити частину другої за величиною області зореутворення у галактиці під назвою N11.
Нагадаємо
Марсохід NASA Perseverance знайшов у сухому річковому руслі Червоної планети камені, що можуть містити ознаки стародавнього мікроскопічного життя. Прилади марсохода виявили сполуки на основі вуглецю та поверхневі плями, які часто пов'язують з мікробним життям на Землі.
NASA виявила планету-"суперземлю", яка випромінює таємничий сигнал протягом багатьох років15.07.25, 12:18 • 6004 перегляди