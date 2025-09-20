Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака

В воскресенье, 21 сентября, в 22:42 произойдет солнечное затмение, которое совпадает с днем осеннего равноденствия. Все события этого периода будут влиять на нас как минимум полгода. Какой это будет иметь эффект на различные сферы жизни, и чего ожидать в период с 15 по 21 сентября - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Когда и где произойдет солнечное затмение?

"Солнечное затмение произойдет 21 сентября 2025 года в 22:42 по киевскому времени в 30-м градусе знака Девы, на кармической оси Дева-Рыбы. Это кольцеобразное затмение можно будет наблюдать в Южной Америке, частично в Африке и Атлантическом океане. Коридор затмений начался 7 сентября лунным затмением в Рыбах и завершится 21 сентября солнечным", - отметила Базиленко.

Все события этого периода будут влиять на нашу жизнь как минимум полгода, а для некоторых - если в личном гороскопе включаются кармические узлы - могут заложить программы на ближайшие 18 лет.

Обязательно проанализируйте, что с вами происходило за две недели до затмения: именно эти темы получат продолжение, отметила астролог.

Почему это затмение такое особенное?

По ее словам, во-первых, оно происходит накануне осеннего равноденствия (22 сентября), которое всегда является точкой баланса между светом и тьмой. Это придает затмению еще большую силу, делая его одним из важнейших в году.

Во-вторых, мощность этого затмения усиливает то, что Солнце и Луна находятся в точной оппозиции к Сатурну и Нептуну, а также образуют большую конфигурацию "Парус" с планетами поколений. Это означает масштабные процессы, которые выходят далеко за рамки личной жизни.

В каком знаке проходит затмение и что оно означает?

Затмение происходит в знаке Девы. Символика этого знака охватывает:

обязанности и ответственность в семье и обществе;

работу, профессиональную деятельность, ежедневные дела;

здоровье, физическое состояние и медицину;

материальное обеспечение и служение.

Во время затмения эти темы проявляются особенно остро. Люди могут испытывать раздражение из-за претензий, которые возникают в быту или на работе. Мы можем быть более требовательными к себе, недовольными телом, профессиональными результатами или отношениями.

В этот период важно слышать других людей, учитывать их потребности. Иначе мелкие недоразумения могут перерасти в крупные конфликты.

Многие могут почувствовать желание сменить профессию или деятельность. В это время хорошо обдумывать планы, делать записи, но резко действовать лучше не спешить.

Какие астрологические аспекты делают затмение сложным?

Оппозиция Солнца и Луны к Сатурну в Рыбах (в соединении с Нептуном, в ретроградном движении). Это - символ проверок, уроков от государства, системы, а также кармических уроков в жизни каждого. Сатурн символизирует и пожилых людей - они могут стать ключевым фактором событий как в семье, так и в политике. Некоторые мировые лидеры старшего поколения могут совершить фатальные ошибки, помочь выйти из кризиса, или же оказаться под реальной угрозой для их жизни или сокращения срока жизни.

Оппозиция к Нептуну затрагивает темы иллюзий, путаницы, ложной информации. Это время, когда мы либо прощаемся с обманами, либо попадаем в их ловушку. В сочетании с Сатурном эта конфигурация влияет и на здоровье: иммунную и костную систему. Возможны травмы, ослабление организма, поэтому стоит беречь тело.

Черная Луна (Лилит) в соединении с Прозерпиной в Скорпионе усиливает кризисные темы, трансформации, финансовые и психологические испытания.

Конфигурация "Парус": Солнце, Луна, Меркурий, Сатурн, Нептун, Плутон и Уран. Это включает планеты поколений и указывает на глобальные изменения - новые союзы, изменение границ, разрушение старого мира и создание нового. Процесс уже начался в 2025 году, усилится к зиме 2026 года и продлится дальше.

Квадратура Марса с Плутоном (до 24 сентября). Это один из самых напряженных военных аспектов, который приносит обострение конфликтов, катаклизмов и массовых событий. Он будет действовать в течение как минимум полугода.

Какие возможные политические и глобальные последствия?

"Оппозиция к Сатурну и конфигурация "Парус" говорят о серьезных изменениях во власти. Особенно это касается старших лидеров с чрезмерно консервативным или авторитарным стилем правления. Они могут допустить критические ошибки или, наоборот, стать ключевой фигурой в разрешении кризиса. Но в то же время для некоторых из них открывается и угроза для жизни или здоровья, что может повлиять на политический баланс в мире. В мире могут усиливаться жесткие политические войны и даже реальные военные действия. В то же время этот процесс не только разрушителен - на месте старых структур постепенно рождается новый мировой порядок", - добавляет Базиленко.

Влияет ли затмение на природу и медицину?

"Да. Любое затмение всегда влияет и на природные процессы. Особенно в этот раз, когда имеем оппозицию Сатурна (земля) и Нептуна (вода). Это может проявиться в виде землетрясений, наводнений, стихийных бедствий или других аномальных явлений. В медицине этот аспект указывает на проблемы с костной системой, иммунитетом, а также обострение хронических болезней. К этому добавляется риск появления новых эпидемий и вирусов, которые могут распространяться в ближайшие месяцы. Стоит внимательнее относиться к здоровью, укреплять иммунитет и беречь себя от перегрузок", - подчеркивает астролог.

А какой выход для нас, обычных людей?

Поскольку затмение происходит на оси Дева-Рыбы, то выход лежит в качествах Рыб:

доверие к высшему плану;

духовность и вера;

способность прощать;

умение отпускать контроль;

милосердие и сострадание.

Если энергия Девы тянет нас в критику и недовольство, то энергия Рыб поможет смягчить это состояние и найти гармонию.

Что нам делать в этот период?

Избегать импульсивных действий и конфликтов. Работать над базовыми потребностями: здоровьем, питанием, отдыхом. Наблюдать за своими иллюзиями и освобождаться от них.

Планировать, но не начинать важные дела до завершения коридора. Уделять внимание духовным практикам и внутреннему балансу.

"Особенно важно: после завершения затмения, когда начинается первый лунный день, сила будет максимальной для работы с нашими желаниями и планами. Это время для формулирования намерений, мечтаний и целей на будущее", - говорит Базиленко.

Вывод

Солнечное затмение 21 сентября 2025 года - одно из самых мощных в году. Оно закладывает сценарии не только на ближайшие месяцы, но и на десятилетия вперед. Это время больших кармических уроков, испытаний и в то же время новых возможностей.

Главное - пройти этот период с достоинством, не поддаваться иллюзиям, беречь здоровье и ориентироваться на духовные ценности. Именно тогда даже в самых сложных условиях мы сможем найти путь к обновлению.

Прогноз солнечного затмения 21 сентября 2025 года для всех знаков Зодиака

Овен

Солнечное затмение может стать для вас поворотным в финансовой сфере. В лучшем случае - это шанс для новых инвестиций, развития собственного бизнеса или получения ресурсов. Но есть и обратная сторона: чрезмерные кредиты, непосильные обязательства или необдуманные траты могут затянуть в финансовые трудности.

Также затмение затронет старые эмоциональные темы, связанные с семьей или родителями. Это время честно посмотреть на обиды и отпустить их, чтобы не тянуть в будущее.

На ближайший год важно избегать иллюзий и обманов в финансах и отношениях. Следите за здоровьем, особенно за иммунной системой и защитой от инфекционных заболеваний.

Телец

Ближайшее полугодие для вас будет тесно связано с темой заграницы. Это может быть переезд, иммиграция или даже возвращение на родину. В то же время открывается много возможностей для обучения, особенно иностранных языков, а также для духовного и личностного роста.

В вашей жизни могут появиться новые знакомые из других стран, и среди них - настоящие друзья или важные союзники. Изменения коснутся и личной сферы: события могут происходить в жизни ваших детей, а у некоторых - даже в жизни внуков.

Это время, когда мир становится шире для вас, открывая новые перспективы и горизонты.

Близнецы

Это затмение открывает для вас блестящие возможности в карьере. В ближайшие полгода вы можете совершить амбициозный рывок вперед, подняться по карьерной лестнице и укрепить свой авторитет в глазах окружающих. Это время реализовывать смелые планы и расширять собственный бизнес.

Большую роль играет поддержка семьи и близких людей - именно благодаря ей вы будете чувствовать себя увереннее. Не забудьте воспользоваться силой затмения для формулирования желаний и планов: все написанное в этот период имеет большие шансы на воплощение.

Рак

Это затмение открывает для вас двери в новое, более качественное окружение.

В ближайшие полгода в вашей жизни появятся новые друзья и союзники, которые сыграют важную роль в вашем развитии. Вы получите возможность присоединиться к интересным проектам, расширить свои горизонты и поднять собственный авторитет.

Перед вами сейчас два главных направления:

коллективная работа - совместные проекты принесут успех;

современные технологии - важно не отставать от времени и интегрировать новейшие подходы в свою деятельность.

Будьте активными, открытыми к изменениям и обязательно воспользуйтесь силой затмения для того, чтобы прописать свои желания.

Лев

Для вас это затмение подсказывает: сосредоточьтесь больше на внутреннем, чем на внешнем. Ближайшие полгода станут временем духовного поиска и самопознания.

Психология, медитации, духовные практики помогут открыть в себе силы и восстановить уверенность.

Важно уделять внимание подсознательным процессам - именно они будут определять ваше состояние и дальнейшие решения. Не забывайте об отдыхе и периодическом уединении: время на себя станет ресурсом, благодаря которому все внешнее постепенно встанет на свои места.

Кроме того, перед вами могут открыться новые возможности, связанные с поездками за границу, иммиграцией или решением документов, связанных с заграничными делами. Это может стать источником удачи и новых перспектив.

Дева

Это затмение происходит именно в вашем знаке, поэтому его влияние на вас будет особенно сильным. События, которые закладываются сейчас, будут иметь силу не только на полгода, но и могут определять ваш путь на ближайшие 18 лет.

Главная задача этого периода - позаботиться о себе. Важно найти гармонию между внутренним и внешним миром, настроить контакт с собственным "я". Ваше самочувствие, баланс и внутренняя уверенность станут основой всех дальнейших решений.

Именно от того, насколько вы будете целостными и внимательными к себе, зависит то, каким будет ваш новый цикл жизни.

Весы

Это затмение открывает для вас в ближайшие полгода большие финансовые возможности. Вы сможете развивать собственный бизнес, находить новые источники дохода и выходить на более высокий уровень в финансовой сфере. Для кого-то это будет шанс укрепить дело, для других - возможность приобрести что-то новое и ценное, что повысит ваш уровень жизни.

Сейчас важно закладывать правильные привычки в сфере денег и работы. Чтобы воспользоваться этими шансами, вам нужен физический и энергетический ресурс. Позаботьтесь о гармонии тела и души - тогда финансовые результаты придут естественно и успешно.

Скорпион

Это затмение принесет вам масштабные изменения в сознании, в способе видеть мир и в круге общения. В ближайшие полгода вы получите очень много информации. Это прекрасное время для обучения и самообразования: курсы, изучение языков, новые навыки - все это поможет вам выйти на новый уровень.

События могут коснуться и вашего близкого окружения - братьев, сестер или тех, кого вы считаете своей малой родиной.

В то же время затмение напоминает: важно беречь внутреннюю чистоту. Если позволить негативным качествам или вредным привычкам взять верх, все может обернуться против вас. Держите баланс, работайте над собой - и этот период откроет для вас путь к росту.

Стрелец

Для вас ближайшие полгода главным станет ближайшее окружение - семья и дом. Это время, когда стоит навести порядок в быту, заняться ремонтами или изменениями в жилище. Для одиноких представителей знака может открыться возможность создать собственную семью. Также возрастает важность заботы о родителях и старших в роду.

В профессиональной сфере некоторые Стрельцы смогут перейти на фриланс или работу из дома, что позволит лучше совмещать дела и семейные обязанности.

Кроме того, открывается прекрасная возможность для решения жилищных вопросов: от приобретения собственного жилья до обустройства пространства, в котором вы будете чувствовать себя по-настоящему дома.

Этот период подчеркивает значение рода, традиций и вашей роли в собственной семье. То, что вы заложите сейчас, станет фундаментом на долгие годы.

Козерог

Это затмение наполняет вас настоящей солнечной энергией. Вы станете более харизматичными, открытыми и заметными, привлекая к себе внимание окружающих.

В профессиональной сфере это шанс ярко проявить себя, особенно если вы занимаетесь творчеством - успех может быть действительно колоссальным.

Это время также благоприятно для тех, кто работает с детьми или молодежью. Вообще дети будут играть особую роль в вашей жизни в ближайшее время: они могут стать источником вдохновения, радости и перемен.

Вам стоит отказаться от чрезмерного консерватизма и позволить себе стать "душой молодым" - легче принимать новое и открываться миру.

На горизонте могут появиться романтические отношения, долгожданные и яркие. А для некоторых хобби или творческое дело постепенно превратится в основную профессию и источник дохода.

Водолей

Это затмение подскажет вам, в какой сфере вы можете быть наиболее полезными другим людям и обществу. В ближайшие полгода вы четче почувствуете, что именно делает вашу жизнь значимой и наполненной.

Могут появиться новые проекты, которые дадут вам ощущение, что вы творите что-то важное. Это также хорошее время для участия в совместных инициативах, работы с группами, волонтерства или социальных идей.

Важно не растворяться в требованиях окружающих, а находить баланс: реализовывать себя и в то же время приносить пользу миру.

Рыбы

Это уже не первое затмение, где именно вы играете ключевую роль. Уроки, которые проходит все человечество, напрямую связаны с энергией вашего знака. Именно поэтому сейчас вы оказываетесь в центре внимания.

Ваши лучшие качества - духовность, глубина, чувствительность и творчество - становятся главными ориентирами. Люди подсознательно будут равняться на вас, на вашу способность гармонизировать внутреннее и внешнее, совмещать материальное и духовное.

Особую роль в ближайшие полгода будут играть партнеры по браку или серьезным отношениям. Для многих Рыб это может стать временем укрепления союза или создания нового, действительно крепкого партнерства. Влияние мужа или жены будет главным, и именно через эти отношения вы почувствуете важные изменения в своей жизни.

Это время для того, чтобы поддерживать в себе равновесие, раскрывать творческий потенциал и делиться им с другими. Гармонизация собственных процессов поможет не только вам, но и тем, кто рядом, ведь именно Рыбы задают тон этому периоду.

