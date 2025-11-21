Папа Лев поспілкувався онлайн із молоддю та закликав їх не зловживати ШІ у навчанні
Київ • УНН
Папа Лев закликав молодих американців не зловживати штучним інтелектом для виконання домашніх завдань, наголошуючи на його ролі як навчального інструменту. Він зазначив, що ШІ стає однією з визначальних рис нашого часу.
Папа Лев звернувся до приблизно 15 000 молодих американців із закликом не використовувати штучний інтелект для виконання домашніх завдань, підкресливши його роль лише як навчального інструменту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час сесії запитань і відповідей, яка транслювалася у п’ятницю з Ватикану на національній конференції католицької молоді в Індіанаполісі, штат Індіана, Папа зазначив, що штучний інтелект "стає однією з визначальних рис нашого часу".
Відповідальне використання штучного інтелекту означає його використання таким чином, щоб це сприяло вашому розвитку. Не просіть його робити за вас домашнє завдання
Лев, перший Папа Римський із США, спілкувався з молоддю близько 40 хвилин, відповідаючи на запитання про католицьку віру та даючи поради щодо дружби в школі. Це був перший такий захід за його шість місяців на посаді.
