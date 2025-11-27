Папа Лев прибув до Туреччини з першою закордонною поїздкою: ЗМІ дізналися про відхилення від ватиканської традиції під час візиту

$42.300.10
48.950.00
ukenru
12:53 • 1348 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 5296 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46 • 6318 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 8720 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12549 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23693 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 15995 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36593 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36855 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72985 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка27 листопада, 03:58 • 6486 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 12932 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 13654 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 13545 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 5898 перегляди
Публікації
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 5296 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 6178 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 13745 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 23693 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 37952 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 13840 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 43151 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 77061 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 93042 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 92735 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа

Папа Лев прибув до Туреччини з першою закордонною поїздкою: ЗМІ дізналися про відхилення від ватиканської традиції під час візиту

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Папа Лев XIV прибув до Туреччини, розпочавши свою першу закордонну поїздку, де відзначить річницю християнства. Потім він вирушить до Лівану після ізраїльських авіаударів по Бейруту, де проведе зустрічі з релігійними лідерами та молоддю.

Папа Лев прибув до Туреччини з першою закордонною поїздкою: ЗМІ дізналися про відхилення від ватиканської традиції під час візиту
@VATICAN MEDIA

Папа Лев XIV прибув до Туреччини на початку своєї першої закордонної поїздки за час свого папства, де він відзначить історичну річницю християнства, а потім вирушить до Лівану через кілька днів після ізраїльських авіаударів по столиці країни, Бейруту, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Дорогою до Анкари Папа Римський підсумував суть своєї поїздки, сказавши, що "всі чоловіки і жінки справді можуть бути братами і сестрами, незважаючи на відмінності, незважаючи на різні релігії, незважаючи на різні переконання".

Візити в обидві країни спочатку планувалися покійним Папою Франциском, але головна тема – наведення мостів – стала для Папи Лева невід'ємною з того моменту, як він вийшов на балкон собору Святого Петра після свого обрання у травні, зазначає видання.

"Відтоді, як шість місяців тому він став понтифіком, він справляв враження людини надзвичайно виваженої, навіть обережної. Але в цій поїздці його дипломатичні здібності будуть піддані пильному вивченню", - ідеться у публікації.

Видання при цьому вже оприлюднило фото, де Папа Римський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Президентському палаці в Анкарі у четвер.

Ключовий момент поїздки відбудеться у турецькому місті Ізнік, на місці древнього міста Нікея. Папа Римський Лев та лідери інших християнських традицій зберуться, щоб відзначити річницю стародавнього собору, що відбувся там 1700 років тому. У 325 році нашої ери, серед інших важливих рішень, понад 200 єпископів на соборі підтвердили віру в те, що Ісус був Син Божий, що врешті призвело до прийняття так званого Нікейського символу віри.

Східна та західна гілки християнства згодом різко розкололися, але під час цієї поїздки пролунають заклики до єднання та подолання розбіжностей, пише видання.

У Туреччині Папа Римський також відвідає Блакитну мечеть, як це робили його безпосередні попередники Папа Франциск та Папа Бенедикт XVI. Перед вильотом на другу частину поїздки він проведе зустрічі з іншими релігійними лідерами у межах міжрелігійного діалогу.

Папа Лев вирушає у першу закордонну поїздку, щоб закликати до миру в Туреччині та Лівані25.11.25, 22:51 • 3250 переглядiв

Ватикан заявив, що плани візиту Папи Римського до Лівану не змінилися після ізраїльських авіаударів по Бейруту на початку тижня.

Він зустрінеться з іншими релігійними лідерами та поспілкується з молоддю Лівану, "що, зокрема, надасть підтримку християнам, які становлять, за оцінками, третину населення країни", пише видання.

В останній день поїздки Папа Римський Лев відслужить месу на набережній Бейрута, на місці вибуху в порту в 2020 році, помолившись за більш ніж 200 загиблих та 7000 поранених.

Хоча Папа Римський, який вільно володіє кількома мовами, досі виступав з публічними виступами переважно італійською мовою, Ватикан підтвердив, що протягом усього турецького етапу свого візиту він говоритиме англійською, а під час перебування в Лівані – трохи французькою, пише видання.

Як зазначає Independent, Папа звертатиметься до аудиторії виключно англійською мовою в Туреччині та поєднанням англійської та французької мов у Лівані, "помітно відхиляючись від традиційної італійської мови Ватикану" і "використовуючи ці мови для висловлення ширшого послання миру на Близькому Сході".

"Під час зустрічей під час цієї поїздки – з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та представниками ліванської громадськості – Папа Римський, можливо, висловить свою точку зору на конфлікт у регіоні", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

В останні місяці, хоч він і висловлювався з деяких важливих для нього питань, таких як гідність мігрантів, він, безумовно, не був так відверто політизований, як його попередник. Він балансував на такій тонкій межі, що в деяких випадках як прогресисти, так і традиціоналісти в Католицькій церкві стверджували, що він підтримує їхні погляди, зауважує видання. Вважалося, що саме через ці причини кардинали різних переконань об'єдналися навколо нього на конклаві.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Дипломатка
Лев XIV
благодійність
Папа Франциск
Ліван
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Ватикан