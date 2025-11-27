Папа Лев прибув до Туреччини з першою закордонною поїздкою: ЗМІ дізналися про відхилення від ватиканської традиції під час візиту

@VATICAN MEDIA

Папа Лев XIV прибув до Туреччини на початку своєї першої закордонної поїздки за час свого папства, де він відзначить історичну річницю християнства, а потім вирушить до Лівану через кілька днів після ізраїльських авіаударів по столиці країни, Бейруту, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Дорогою до Анкари Папа Римський підсумував суть своєї поїздки, сказавши, що "всі чоловіки і жінки справді можуть бути братами і сестрами, незважаючи на відмінності, незважаючи на різні релігії, незважаючи на різні переконання".

Візити в обидві країни спочатку планувалися покійним Папою Франциском, але головна тема – наведення мостів – стала для Папи Лева невід'ємною з того моменту, як він вийшов на балкон собору Святого Петра після свого обрання у травні, зазначає видання.

"Відтоді, як шість місяців тому він став понтифіком, він справляв враження людини надзвичайно виваженої, навіть обережної. Але в цій поїздці його дипломатичні здібності будуть піддані пильному вивченню", - ідеться у публікації.

Видання при цьому вже оприлюднило фото, де Папа Римський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Президентському палаці в Анкарі у четвер.

Ключовий момент поїздки відбудеться у турецькому місті Ізнік, на місці древнього міста Нікея. Папа Римський Лев та лідери інших християнських традицій зберуться, щоб відзначити річницю стародавнього собору, що відбувся там 1700 років тому. У 325 році нашої ери, серед інших важливих рішень, понад 200 єпископів на соборі підтвердили віру в те, що Ісус був Син Божий, що врешті призвело до прийняття так званого Нікейського символу віри.

Східна та західна гілки християнства згодом різко розкололися, але під час цієї поїздки пролунають заклики до єднання та подолання розбіжностей, пише видання.

У Туреччині Папа Римський також відвідає Блакитну мечеть, як це робили його безпосередні попередники Папа Франциск та Папа Бенедикт XVI. Перед вильотом на другу частину поїздки він проведе зустрічі з іншими релігійними лідерами у межах міжрелігійного діалогу.

Папа Лев вирушає у першу закордонну поїздку, щоб закликати до миру в Туреччині та Лівані

Ватикан заявив, що плани візиту Папи Римського до Лівану не змінилися після ізраїльських авіаударів по Бейруту на початку тижня.

Він зустрінеться з іншими релігійними лідерами та поспілкується з молоддю Лівану, "що, зокрема, надасть підтримку християнам, які становлять, за оцінками, третину населення країни", пише видання.

В останній день поїздки Папа Римський Лев відслужить месу на набережній Бейрута, на місці вибуху в порту в 2020 році, помолившись за більш ніж 200 загиблих та 7000 поранених.

Хоча Папа Римський, який вільно володіє кількома мовами, досі виступав з публічними виступами переважно італійською мовою, Ватикан підтвердив, що протягом усього турецького етапу свого візиту він говоритиме англійською, а під час перебування в Лівані – трохи французькою, пише видання.

Як зазначає Independent, Папа звертатиметься до аудиторії виключно англійською мовою в Туреччині та поєднанням англійської та французької мов у Лівані, "помітно відхиляючись від традиційної італійської мови Ватикану" і "використовуючи ці мови для висловлення ширшого послання миру на Близькому Сході".

"Під час зустрічей під час цієї поїздки – з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та представниками ліванської громадськості – Папа Римський, можливо, висловить свою точку зору на конфлікт у регіоні", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

В останні місяці, хоч він і висловлювався з деяких важливих для нього питань, таких як гідність мігрантів, він, безумовно, не був так відверто політизований, як його попередник. Він балансував на такій тонкій межі, що в деяких випадках як прогресисти, так і традиціоналісти в Католицькій церкві стверджували, що він підтримує їхні погляди, зауважує видання. Вважалося, що саме через ці причини кардинали різних переконань об'єдналися навколо нього на конклаві.