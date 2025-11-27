Папа Лев прибыл в Турцию с первой зарубежной поездкой: СМИ узнали об отклонении от ватиканской традиции во время визита

@VATICAN MEDIA

Папа Лев XIV прибыл в Турцию в начале своей первой зарубежной поездки за время своего папства, где он отметит историческую годовщину христианства, а затем отправится в Ливан через несколько дней после израильских авиаударов по столице страны, Бейруту, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По дороге в Анкару Папа Римский подытожил суть своей поездки, сказав, что "все мужчины и женщины действительно могут быть братьями и сестрами, несмотря на различия, несмотря на разные религии, несмотря на разные убеждения".

Визиты в обе страны изначально планировались покойным Папой Франциском, но главная тема – наведение мостов – стала для Папы Льва неотъемлемой с того момента, как он вышел на балкон собора Святого Петра после своего избрания в мае, отмечает издание.

"С тех пор, как шесть месяцев назад он стал понтификом, он производил впечатление человека чрезвычайно взвешенного, даже осторожного. Но в этой поездке его дипломатические способности будут подвергнуты пристальному изучению", - говорится в публикации.

Издание при этом уже обнародовало фото, где Папа Римский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском дворце в Анкаре в четверг.

Ключевой момент поездки состоится в турецком городе Изник, на месте древнего города Никея. Папа Римский Лев и лидеры других христианских традиций соберутся, чтобы отметить годовщину древнего собора, состоявшегося там 1700 лет назад. В 325 году нашей эры, среди прочих важных решений, более 200 епископов на соборе подтвердили веру в то, что Иисус был Сын Божий, что в конце концов привело к принятию так называемого Никейского символа веры.

Восточная и западная ветви христианства впоследствии резко раскололись, но во время этой поездки прозвучат призывы к единению и преодолению разногласий, пишет издание.

В Турции Папа Римский также посетит Голубую мечеть, как это делали его непосредственные предшественники Папа Франциск и Папа Бенедикт XVI. Перед вылетом на вторую часть поездки он проведет встречи с другими религиозными лидерами в рамках межрелигиозного диалога.

Папа Лев отправляется в первую зарубежную поездку, чтобы призвать к миру в Турции и Ливане

Ватикан заявил, что планы визита Папы Римского в Ливан не изменились после израильских авиаударов по Бейруту в начале недели.

Он встретится с другими религиозными лидерами и пообщается с молодежью Ливана, "что, в частности, окажет поддержку христианам, которые составляют, по оценкам, треть населения страны", пишет издание.

В последний день поездки Папа Римский Лев отслужит мессу на набережной Бейрута, на месте взрыва в порту в 2020 году, помолившись за более чем 200 погибших и 7000 раненых.

Хотя Папа Римский, свободно владеющий несколькими языками, до сих пор выступал с публичными выступлениями преимущественно на итальянском языке, Ватикан подтвердил, что на протяжении всего турецкого этапа своего визита он будет говорить на английском, а во время пребывания в Ливане – немного на французском, пишет издание.

Как отмечает Independent, Папа будет обращаться к аудитории исключительно на английском языке в Турции и сочетанием английского и французского языков в Ливане, "заметно отклоняясь от традиционного итальянского языка Ватикана" и "используя эти языки для выражения более широкого послания мира на Ближнем Востоке".

"Во время встреч в ходе этой поездки – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями ливанской общественности – Папа Римский, возможно, выразит свою точку зрения на конфликт в регионе", - говорится в сообщении.

Дополнение

В последние месяцы, хотя он и высказывался по некоторым важным для него вопросам, таким как достоинство мигрантов, он, безусловно, не был так откровенно политизирован, как его предшественник. Он балансировал на такой тонкой грани, что в некоторых случаях как прогрессисты, так и традиционалисты в Католической церкви утверждали, что он поддерживает их взгляды, отмечает издание. Считалось, что именно по этим причинам кардиналы разных убеждений объединились вокруг него на конклаве.