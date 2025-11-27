Папа Лев прибыл в Турцию с первой зарубежной поездкой: СМИ узнали об отклонении от ватиканской традиции во время визита

$42.300.10
48.950.00
ukenru
12:37 • 542 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 2310 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 5086 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 10797 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 21010 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 15241 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36017 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 36492 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 72375 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34632 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
93%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 17446 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 24632 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 11487 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 11586 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 10973 просмотра
публикации
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 542 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 2924 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 11029 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 21010 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 36544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 11637 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 42390 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 76326 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 92377 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 92085 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Папа Лев прибыл в Турцию с первой зарубежной поездкой: СМИ узнали об отклонении от ватиканской традиции во время визита

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Папа Лев XIV прибыл в Турцию, начав свою первую зарубежную поездку, где отметит годовщину христианства. Затем он отправится в Ливан после израильских авиаударов по Бейруту, где проведет встречи с религиозными лидерами и молодежью.

Папа Лев прибыл в Турцию с первой зарубежной поездкой: СМИ узнали об отклонении от ватиканской традиции во время визита
@VATICAN MEDIA

Папа Лев XIV прибыл в Турцию в начале своей первой зарубежной поездки за время своего папства, где он отметит историческую годовщину христианства, а затем отправится в Ливан через несколько дней после израильских авиаударов по столице страны, Бейруту, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По дороге в Анкару Папа Римский подытожил суть своей поездки, сказав, что "все мужчины и женщины действительно могут быть братьями и сестрами, несмотря на различия, несмотря на разные религии, несмотря на разные убеждения".

Визиты в обе страны изначально планировались покойным Папой Франциском, но главная тема – наведение мостов – стала для Папы Льва неотъемлемой с того момента, как он вышел на балкон собора Святого Петра после своего избрания в мае, отмечает издание.

"С тех пор, как шесть месяцев назад он стал понтификом, он производил впечатление человека чрезвычайно взвешенного, даже осторожного. Но в этой поездке его дипломатические способности будут подвергнуты пристальному изучению", - говорится в публикации.

Издание при этом уже обнародовало фото, где Папа Римский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском дворце в Анкаре в четверг.

Ключевой момент поездки состоится в турецком городе Изник, на месте древнего города Никея. Папа Римский Лев и лидеры других христианских традиций соберутся, чтобы отметить годовщину древнего собора, состоявшегося там 1700 лет назад. В 325 году нашей эры, среди прочих важных решений, более 200 епископов на соборе подтвердили веру в то, что Иисус был Сын Божий, что в конце концов привело к принятию так называемого Никейского символа веры.

Восточная и западная ветви христианства впоследствии резко раскололись, но во время этой поездки прозвучат призывы к единению и преодолению разногласий, пишет издание.

В Турции Папа Римский также посетит Голубую мечеть, как это делали его непосредственные предшественники Папа Франциск и Папа Бенедикт XVI. Перед вылетом на вторую часть поездки он проведет встречи с другими религиозными лидерами в рамках межрелигиозного диалога.

Папа Лев отправляется в первую зарубежную поездку, чтобы призвать к миру в Турции и Ливане25.11.25, 22:51 • 3250 просмотров

Ватикан заявил, что планы визита Папы Римского в Ливан не изменились после израильских авиаударов по Бейруту в начале недели.

Он встретится с другими религиозными лидерами и пообщается с молодежью Ливана, "что, в частности, окажет поддержку христианам, которые составляют, по оценкам, треть населения страны", пишет издание.

В последний день поездки Папа Римский Лев отслужит мессу на набережной Бейрута, на месте взрыва в порту в 2020 году, помолившись за более чем 200 погибших и 7000 раненых.

Хотя Папа Римский, свободно владеющий несколькими языками, до сих пор выступал с публичными выступлениями преимущественно на итальянском языке, Ватикан подтвердил, что на протяжении всего турецкого этапа своего визита он будет говорить на английском, а во время пребывания в Ливане – немного на французском, пишет издание.

Как отмечает Independent, Папа будет обращаться к аудитории исключительно на английском языке в Турции и сочетанием английского и французского языков в Ливане, "заметно отклоняясь от традиционного итальянского языка Ватикана" и "используя эти языки для выражения более широкого послания мира на Ближнем Востоке".

"Во время встреч в ходе этой поездки – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями ливанской общественности – Папа Римский, возможно, выразит свою точку зрения на конфликт в регионе", - говорится в сообщении.

Дополнение

В последние месяцы, хотя он и высказывался по некоторым важным для него вопросам, таким как достоинство мигрантов, он, безусловно, не был так откровенно политизирован, как его предшественник. Он балансировал на такой тонкой грани, что в некоторых случаях как прогрессисты, так и традиционалисты в Католической церкви утверждали, что он поддерживает их взгляды, отмечает издание. Считалось, что именно по этим причинам кардиналы разных убеждений объединились вокруг него на конклаве.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дипломатка
Папа Лев XIV
благотворительность
Папа Франциск
Ливан
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Ватикан